Foto: Punto final: Karol G y Anuel terminan su relación ¡Revelan detalles!/Cortesía

Karol G y Anuel decidieron poner punto final a los rumores sobre su ruptura y confirmaron que desde hace unos meses ya no están juntos.

La pareja, que se conoció al grabar ‘Culpables’, tuvo varios éxitos en colaboración y vivió junta; sin embargo, el idilio llegó a su final.

Te puede interesar: Natti Natasha y Becky G unen voces en un nuevo sencillo “Ram pam pam”

En un en vivo, el puertorriqueño manifestó que hace unos cuatro meses ocurrió la ruptura.

“Ella tomó su camino y yo el mío”, expresó. Anuel decidió salir públicamente a aclarar los detalles de la decisión para ponerle fin a las controversias y rumores.

Anuel confirma el fin de su relación con Karol G hace 4 meses, sin embargo afirma que fue una decisión tomada por ambos en la cual no hay involucrado un tercero/a y de igual manera menciona que se siguen comunicando y amando. ❤️ pic.twitter.com/UbDPoURzXm — ALWAYSS KG/ KG0516 💖 (@alwaysskarolg_) April 21, 2021

Afirmó que terminaron en buenos términos. “No tenemos ni mala relación ni mala comunicación, por eso nos han visto juntos. Yo la amo, ella me ama”, señaló.

Asimismo, envió un mensaje a sus seguidores para que eviten emprenderla de alguna manera con los fans de la colombiana.

Foto: Punto final: Karol G y Anuel terminan su relación ¡Revelan detalles!/Cortesía

“No me falló, yo no le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación”, subrayó.

Finalmente, indicó que el fin de la relación tampoco se debe a una tercera persona.

Aclarar los detalles

“Sepan que yo la amo con toda mi vida y la respeto”, agregó.

Poco después de las declaraciones, que se hicieron virales, Karol G se pronunció en su cuenta de Instagram :

“Durante estos casi tres años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia, todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita”, dijo la intérprete de ‘Tusa’.