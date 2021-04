Danilo Carrera confiesa por fin si tiene un nuevo romance / HOLA!

Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron el fin de su relación amorosa en enero pasado tras casi año y medio de noviazgo. Tras la separación, los protagonistas de telenovelas como ‘Quererlo Todo’ conservaron una gran amistad, pero ahora llamaron la atención porque distintos medios afirman que el ecuatoriano ya tiene nuevo romance y se trata de la reina de belleza Valeria Gutiérrez.

Ante dichas especulaciones, el actor por primea vez rompió el silencio y señaló que aunque a lo largo de su carrera nunca ha hablado de los chismes que le inventan, en esta ocasión sí hablaría porque no quiere que dañen a las personas que ama, negando todo lo que se rumora.

“Yo nunca he desmentido nada de lo que han dicho en mi carrera entera, ni he confirmado nada de lo que han dicho, pero no se vale. Hoy sí te voy a decir que no se vale porque dicen que me olvide de Michelle, dicen que ya la supere, que tengo una relación es mentira”, señaló Danilo Carrera al programa Suelta La Sopa.

El actor enfatizó que no le molesta que hablen de él o inventen cosas sobre su vida privada, siempre y cuando no afecten a las personas que ama; además le envió un contundente mensaje a todas los medios que se dedicaron a desatar una especulación sobre su vida amorosa.

“Pueden hablar de mí, pero no digan cosas que afectan a la gente que amo y a la persona que amo, porque ahí sí voy a tener que decirles que tienen que parar y hacer bien su trabajo, hagan bien su trabajo y no inventen cosas que le hace daño a la gente que quiero”, comentó Danilo Carrera.

Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron el fin de su romance en enero pasado mediante un breve comunicado, en el que detallaron que el amor entre ellos era inmenso, pero que por el momento estaban en distintas etapas de su vida y preferían decirse adiós como pareja.