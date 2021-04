Captan a Kim Kardashian y Maluma muy juntitos en una fiesta / FOTO / Minuto Colombiano

Maluma y Kim Kardashian aparecieron juntos en una noche de fiesta en Miami, y ellos mismos compartieron algunas fotos de la velada en las redes sociales.

Todo ocurrió durante la apertura de un lujoso hotel llamado The Good Time Hotel, en donde se dieron cita varias celebridades, incluyendo a la socialité y al cantante colombiano.

Aunque no se sabe si estuvieron conviviendo o solamente se encontraron en dicho evento, lo cierto es que ambos aprovecharon para plasmar este momento con un par de instantáneas.

En las imágenes se les puede ver juntos pasando un buen rato, y de inmediato surgieron los rumores sobre algo más que una amistad entre ellos.

Hay que recordar que Kim Kardashian pronto será una mujer soltera y sin compromiso, ya que en breve firmará su divorcio con Kanye West, mientras que Maluma lleva ya un tiempo sin pareja.

Sin embargo, ellos no fueron las únicas celebridades que se dejaron ver en esta fiesta, pues en otra fotografía Kim posa junto a Pharrell Williams, David Beckham y Victoria Beckham, entre otros, informa Telemundo

Además, hubo otros invitados de lujo como Anitta, Lele Pons y Bad Bunny, por lo que se trató de un evento en donde se reunieron grandes personalidades de la farándula.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que a Maluma y a Kim Kardashian los ven juntos en un evento, pues el año pasado también aparecieron en el desfile de Dior, en donde compartieron asiento en la primera fila junto a la modelo Winnie Harlow y Kourtney Kardashian.

Incluso, el intérprete recordó ese encuentro durante una entrevista para el programa 'El Hormiguero'.

"No sé qué tenía ella, no sé qué se había hecho y bueno, ahí empezamos a hablar, y me dijo un par de cosas, un par de chistes y me hizo reír mucho".

Sin embargo, este nuevo encuentro fue diferente, ya que Kim no dejó de sonreír cuando estuvo cara a cara con el cantante.