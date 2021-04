Foto: Tras luchar contra el cáncer fallece Helen McCrory/ E online

El viernes, 16 de abril, Damian Lewis confirmó en las redes sociales que su esposa Helen McCrory falleció a los 52 años.

"Me rompe el corazón anunciar que después de una heroica batalla contra el cáncer, la bella y poderosa mujer que es Helen McCrory ha muerto en paz en su casa, rodeada de una ola de amor de amigos y familiares", escribió en Twitter. "Murió como vivió. Sin miedo".

El actor continuó, "Dios, la amamos y sabemos lo afortunados que somos de haberla tenido en nuestras vidas. Ella brillaba tan intensamente. Ve ahora, Pequeña, al aire, y gracias".

Lee también: Selena Gómez se hace un nuevo y espiritual tatuaje

Foto: Tras luchar contra el cáncer fallece Helen McCrory/ E online

Durante su larga carrera en Hollywood, Helen desarrolló una gran base de fans gracias a sus papeles de Polly Gray en Peaky Blinders y de Narcissa Malfoy en la franquicia de Harry Potter. Ella también apareció en The Queen y The Count of Monte Cristo.

Lejos de las cámaras, Helen tuvo una hermosa historia de amor con Damian. Felizmente casada desde 2007, la pareja compartió dos hijos, incluida su hija Manon, de 14 años, y un hijo llamado Gulliver, de 13.

Según los informes, la pareja se enamoró desde 2003 cuando ambos participaron en la obra Five Gold Rings.

Foto: Tras luchar contra el cáncer fallece Helen McCrory/ E online

El mes pasado, Damian y Helen aparecieron en Good Morning Britain, donde crearon conciencia sobre su trabajo de caridad para los premios Prince's Trust y Prince's Trust Awards.

En la sincera entrevista, Helen habló sobre las emociones que estaba sintiendo en medio de la pandemia de coronavirus en curso.

"Todos estamos haciendo nuestro granito de arena y no salimos", compartió a través de Daily Mail. "De alguna manera parece, como dice Damian, que es fantástico. Crees que estás absolutamente bien, estás dando vueltas, estás lidiando con eso. Limpiar, cocinar, limpiar, cocinar, limpiar, cocinar. Y de repente explotas en lágrimas".

Helen agregó, "Y es este miedo, y es la vulnerabilidad que sale, y luego te levantas y sigues adelante como si nada hubiera pasado. Y es muy surrealista".