Foto: Selena Gómez se hace un nuevo y espiritual tatuaje/ E Online

La estrella de 28 años y conocida amante del arte corporal se tatuó una simple cruz negra justo debajo de la clavícula izquierda, como se reveló en un video publicado en Instagram por el artista Keith "Bang Bang" McCurdy, el jueves 15 de abril.

En el video, se puede ver a Selena quitándose brevemente la mascarilla de su rostro mientras admiraba la obra de arte, mostrando un destello de su amplia sonrisa. Ella todavía tiene que comentar o publicar sobre el tatuaje a través de sus cuentas personales de redes sociales.

Esta no es la primera vez que la artista de Hands to Myself visita el salón de tatuajes de la ciudad de Nueva York que se ha convertido en uno de los favoritos de las celebridades. En enero de 2020, Selena debutó su tatuaje de la palabra "rare" justo debajo de su oreja derecha en su cuello, que fue un tributo a su álbum lanzado en el mismo mes.

"Lo hice de nuevo @bangbangnyc rare", subtituló una publicación que mostraba el tatuaje.

En 2019, el mismo artista le tatuó en la parte superior del muslo un par de manos en posición de oración sosteniendo un rosario.

Selena, quien lanzó el EP en español Revelación el mes pasado, profundizó en sus pensamientos sobre la religión durante su artículo de portada de abril de 2021 para Vogue. "Soy muy, muy espiritual", dijo en ese momento. "Creo en Dios, pero no soy religiosa".

Ella continuó, "He sido cristiana por un tiempo. No hablo mucho de eso, quiero hacerlo, pero ha tenido una mala reputación. Solo quiero dejar claro que me encanta poder tener mi fe, y creo en lo que creo, y eso es realmente lo que me ayuda a seguir".