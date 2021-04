Foto: Critican a Luisa Fernanda W por cómo juega con su bebé/ E online

La influencer Luisa Fernanda W fue cuestionada sobre una maniobra que hace con su pequeño hijo Máximo, fruto de su relación con el cantante Pipe Bueno.

La creadora de contenido para redes sociales realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y allí se conectó con su amiga Marilyn Oquendo y la actriz Estefanía Borge.

Ambas estaban encantadas con su bebé y Luisa para hacerlo reír lo levantó un poco hacia arriba.

Tras este leve movimiento, algunos seguidores la interrogaron sobre si había leído acerca de que no es recomendable elevar a los bebés hacia arriba y tras la duda esta hizo una aclaración.

“Claro que he leído sobre el tema, de hecho, cuando uno va donde la pediatra también es algo que le dicen a uno porque existe el síndrome del bebé sacudido, entonces cuando yo juego con mi bebé y le hago movimientos hacia arriba lo hago delicadamente, no lo estoy tirando como... (hace movimientos bruscos) no, lo hago con delicadeza, con amor y suavecito”, señaló.

Por otra parte, también se mostró en medio de una sesión de fotos donde se dejó ver muy atractiva luciendo varios atuendos y posando junto a su pequeño.

“Día de fotos!! Luego les muestro en qué ando”, señaló, dejando a la expectativa a miles de sus seguidores de sus fanáticos sobre en qué está trabajando, pero logrando cientos de halagos por su belleza.

“Linda”, “hermosa”, “divina”, “espectacular”, “amé ese vestido”, “puro flow de diosa”, “bellísima”, “estás preciosa”, “qué reina”, “mamacita”, “guapa”, “qué bello Máximo”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.