Frida revela por qué estuvo presa y cuánto pagó su mamá para sacarla

Frida revela por qué estuvo en presa y cuánto pagó su mamá para sacarla

Frida Sofía sigue destapando fuertes episodios que sufrió en su vida y con miembros de la dinastía Guzmán Pinal; ahora, la hija de Alejandra Guzmán habló como nunca antes e incluso reveló a detalle porque hace algunos años estuvo en la cárcel.

En entrevista con Lucía Méndez, la incipiente cantante precisó que fue a dar prisión cuando golpeó a una pareja que la grabó sin su consentimiento mientras tenían intimidad.

“Ya fui a la cárcel, ya salí. Me arrestaron porque le tuve que poner en su madre al tarado este… Yo soy como hombre, yo si quiero y tengo ganas, yo así soy, siempre me he cuidado, pero estaba caliente y este no estaba nada mal, entonces las cosas fueron escalando. Yo estaba en plena acción, volteó y el tipo con el celular (grabando), yo me le fui (a los golpes)”, detalló.

Frida Sofía indicó que cuando se percató de la situación, reaccionó muy violenta y además de romperle el celular, lo golpeó a puño cerrado, hecho del que no se arrepiente; esto provocó que fuera arrestada, pese a que fue en defensa propia.

“Después de eso agarré su teléfono y se lo rompí, le rompí la madre y lo volvería a hacer. Yo soy de (puño cerrado) y de patadas, pero solo cuando me tengo que defender, no soy la que empieza jamás. Aquí en Estados Unidos si tú agredes a alguien, te tienen que arrestar sea o no verdad, entonces me ponen como puerco y yo así de ‘señor es que pasó esto’. Me dijeron ‘no te preocupes, porque eres inocente’, pero no puedes ponerle la mano encima a nadie”, indicó.

Tras pasar algunas horas en la cárcel, Frida Sofía recobró su libertad luego de que Alejandra Guzmán pagó su fianza e incluso reveló que fue su propia mamá la que hizo pública su detención, por lo que ella no la puede perdonar.

“Me sacaron luego luego. (Me sacó) mi mamá, pagó 300 dólares y aparte era algo que era íntimo y aparte de dar pena la historia, ya estaba fuera del sistema y ella fue la que lo contó a todo el mundo…Por eso no la busco, porque no se vale todo lo que ha hecho”, comentó.