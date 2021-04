Pati Chapoy deja de seguir a Enrique Guzmán en redes sociales ¿porqué? / Debate

Pati Chapoy hace unos días dio mucho de qué hablar cuando abrió las puertas al cantante Enrique Guzmán en el programa “Ventaneando” para que este hablara al respecto de lo sucedido con Frida Sofía; pronto mucho la tacharon de poco empática y hasta de apoyar el machismo.

En redes sociales solo compartieron comentarios negativos en contra de la presentadora, pues consideraron que tomó esta decisión en favor del rating, pero no con la misión de apoyar a la mujer que denunció al cantante por abuso sexual.

A razón de ello, todo parece indicar que Pati Chapoy le “retiró” su apoyo a Enrique Guzmán, esto después de que algunos se percataron sobre el hecho de que ella dejó de seguir al cantante en redes sociales, lo que levantó sospechas al respecto de lo que puede suceder en un futuro.

¿Es un apoyo real al movimiento? Pati Chapoy divide opiniones

Después de que Chapoy le abrió los micrófonos de Azteca a un compungido y preocupado Enrique Guzmán, Frida Sofía se le fue a la yugular a la presentadora; la joven de 29 años se molestó por el hecho de que la periodista le permitió al hombre de 78 años hablar al respecto de la acusación y además, negar los hechos.

“Pati Chapoy hundida en su pobreza moral, no importa si @RicardoBSalinas dijo no ataquen a Frida Sofía, no apoyen al viejo loco EnriqueGuzmán, no importó que el dueño de una empresa que dice ser “señal con valor” no quiera defender lo indefendible, Chapoy defiende a un abusador”, expresaron en redes sociales.

Los comentarios de la mayoría de los usuarios hacia la líder de “Ventaneando” se presentaron en su mayoría en un tono hostil e incluso amenazante, principalmente porque la mujer asegura que apoya las causas feministas, pero en otras situaciones demuestra lo contrario, como pasó con Enrique Guzmán.

Hasta el momento la presentadora no ha hecho más declaraciones al respecto, y se cree que se trata de un pacto interno con la televisora y la familia Guzmán para limpiar y defender la imagen del cantante con tal de que no sigan hablando sobre esta presunta agresión sexual.