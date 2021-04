Hijo de Ximena Duque revela cuáles son sus preferencias sexuales / HOLA!

Cristan Carabias, hijo de Ximena Duque, fue cuestionado en su cuenta oficial de Instagram sobre su orientación sexual, pero finalmente aprovechó para aclarar algunos rumores con respecto a sus preferencias.



El joven, quien va a cumplir 17 años de edad, abrió una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de dicha red social. Ahí, muchos de sus seguidores le pidieron consejos para mantenerse en forma y tips sobre sus sesiones de entrenamiento.



Sin embargo, hubo una duda que destacó: “¿Eres bisexual?”, se puede leer en la caja de preguntas. Ante esto, Cristan explicó que, de hecho, constantemente hay esta interrogante sobre él.

La respuesta es que soy heterosexual, me gustan las mujeres. Esa es la respuesta, no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Así que para contestar 100% seguro su pregunta, la respuesta es no. No soy bisexual, no soy gay”, puntualizó.

La principal razón por la que este tipo de comentarios ha surgido a su alrededor, es que el joven no teme en vestir con colores pastel, estampados de flores o usar prendas ajustadas. Además, hace tiempo se perforo ambos lóbulos y muestra con orgullo sus aretes.

Por último, Cristan destacó que, para él, las mujeres son muy importantes, pues tiene dos hermanas pequeñas, una abuela y una madre a quienes adora; e incluso aseguró que su hermana Luna es para él una de las mejores cosas de su vida y lo más tierno que ha visto.