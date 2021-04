Mamá de la supuesta hija de Rafael Amaya lo exhibe / Soy Carmín

En exclusiva para ‘Ventaneando’ Elizabeth Gálvez, quien afirma haber procreado una hija con Rafael Amaya, desenmascara a la madre del actor, después de que ésta negara no conocer a su supuesta nieta, quien actualmente tiene 26 años.



“Quiero precisar que lo que dijo la señora, si ahora nosotros estamos dando este tipo de… ahora que yo acepté hablar con usted es que lo que hizo la abuela a mí me llegó mucho, porque no es como ella dice, lo que dijo la señora de que no tenían un acercamiento con mi hija, ella siempre ha tenido acercamiento con mi hija, habla con su abuela, de hecho, ella fue la que le comentó que el abuelo estaba internado en San Diego, que tenía cáncer, y siempre han tenido el número de mi hija, mi hija siempre ha buscado la manera del acercamiento hacia su padre, con todo y que lo tenía con sus abuelos, yo no sé por qué la señora tiene que argumentar algo que no es verídico”.

Y eso no es todo, la madre de la supuesta expareja de Amaya asegura que los padres de éste hasta la fecha siguen teniendo contacto con la joven Yomairi Amaya.

"Ellos los fines de semana se quedaban con mi niña, hasta la fecha la señora tiene acercamiento con mi hija, y el señor”.

Finalmente Elizabet declaró que Yomairi siempre ha querido estar cerca de su padre, por lo que espera que eso pronto pase, pues Rafael es una persona muy noble.

"Yo sé que él siempre es una persona muy noble, que siempre lo fue, el amor de un hijo es incondicional, que abra los brazos a su hija, que su hija lo ama, lo ama incondicionalmente”.