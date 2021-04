Lucía Méndez estrena canal de YouTube con Frida Sofía de invitada / El Diario de Hoy

Lucía Méndez anunció que iniciará una nueva etapa en su carrera artística en la que cambiará de plataforma e incursionará como youtuber.

La actriz y cantante adelantó que su primera entrevista será con Frida Sofía y prometió que la modelo contará su versión de los hechos, luego de que se ha desatado una guerra en su familia tras denunciar a su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, por abuso sexual.

El primer episodio del canal de YouTube de Lucía Méndez llamado Luciamendeztv, se estrenará el próximo 15 de abril a las 14:00 horas.

En el primer avance se ve a Frida Sofía hablando de la polémica en la que se ha visto envuelta después de que denunció en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su abuelo.

Esta será la primera entrevista en la que la modelo hablará acerca de lo que está sucediendo en su vida, pues en ocasiones anteriores sólo se había pronunciado a través de redes sociales, mientras que Enrique Guzmán ya se ha presentado en Ventaneando, en donde defiende su posición como inocente.

¿De qué hablará con Lucía Méndez?

Entre las declaraciones que hace Frida durante el avance del nuevo canal de Lucía Méndez, explica que su denuncia no inició por buscar dinero de sus familiares, sino porque ella necesitaba externar la terrible experiencia que había vivido con su abuelo.

Por otra parte, Frida también manifestó que no se alejó de toda su familia después de lo acontecido, pues a pesar de que su padre casi no estuvo presente durante su infancia y no pudo hacer nada por ella, no lo culpa por lo acontecido con su madre y abuelo.

Se espera que en la entrevista Frida Sofía revele cómo ha afrontado la controversia por sus declaraciones en contra de su abuelo y su madre, Alejandra Guzmán, a quien también culpó de abuso y que ha declarado creer en las declaraciones de su padre.