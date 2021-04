Raúl de Molina ofrece disculpas pública a Frida Sofía / Univision

Raúl 'El Gordo' de Molina siempre se ha mostrado como un férreo crítico ante las declaraciones de Frida Sofía por considerar que lo único que busca es publicidad, pero ahora, ante las recientes revelaciones de supuesto abuso por parte de su abuelo, el conductor se muestra apenado y le pide disculpas.

Fue en su programa de espectáculos en donde De Molina comentó con su compañera conductora Lili Estefan y aceptó ante sus televidentes lo apenado que se siente por haberse expresado de manera negativa sobre la influencer fitness, ante su desconocimiento por la tragedia que ha enfrentado desde su infancia dentro del seno familiar a manos de Enrique Guzmán y amigos de Alejandra Guzmán.

"Frida Sofía me ha criticado a mí, aquí en este programa, porque cuando ella salió a decir lo de Alejandra Guzmán, yo dije, oye, porqué esperaste hasta los 27 o 28 años a salir a decir esto, creo que lo estás haciendo por publicidad. Después de lo que dijo ahora, la semana pasada, me da pena con esta joven… Creo que quedó traumatizada para toda su vida y creo que en ningún momento hubiera dicho esto si no hubiera algo detrás de ello", dijo con tristeza el conductor.

Si bien aclaró que no puede meterse en temas familiares, 'El Gordo' de Molina consideró que declaraciones como las recientes hechas por Frida Sofía no pueden hacerse solo por publicidad, por lo que pese a lo que pudo decir en el pasado, hoy está seguro de que ella necesita apoyo y por todo ello le pidió perdón.

Te puede interesar: Con apoyo de Alejandra, Enrique Guzmán procederá legalmente contra Frida

"Me da pena con ella y lo digo aquí. Sé que esta niña ha sufrido muchísimo en toda su vida", expresó. "No creo que esta chica hubiera dicho esto, si ella no ha pasado por algo así en su vida desde que es muy pequeña. No estoy diciendo que haya pasado con su abuelo o qué, porque ahí no me voy a meter, eso es entre ella y su familia, pero creo que esta niña necesita ayuda, creo que tiene razón y le pido perdón aquí en algún momento si me he manifestado en contra de ella".

Reconoció que en su momento le pareció mal que después de los 25 años se expresara mal de su madre Alejandra Guzmán, pero definitivamente este tipo de revelaciones no se hacen solo por gusto: “Pónganse a pensar, por qué esta niña va a decir esto por gusto, ella no necesita hablar de esto por publicidad, no necesita hablar de este problema, esto es otra cosa”.

Ante la disculpa de Raúl de Molina, Frida Sofía no tardó en mostrar su agradecimiento ante el gesto y además de aceptarlas le reconoció ser un buen hombre de familia.

"Gracias Raúl por tus palabras y claro que acepto tus disculpas y sé que eres buen hombre de familia, por eso mi comportamiento no te parecía... gracias por escucharme y entenderme... de verdad, gracias".