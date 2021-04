Silvia Pinal evita hablar de Frida Sofía y prefiere irse de vacaciones / Twitter

En los últimos días, la familia Guzmán Pinal y Frida Sofía han acaparado los titulares luego de que la joven acusó públicamente a su abuelo Enrique Guzmán de haberla agredido y abusado de ella cuando era una niña de cinco años.

Ante la polémica, varios miembros de la dinastía se pronunciaron a favor del cantante y desacreditaron a la hija de Alejandra Guzmán, pero Silvia Pinal optó por guardar silencio.

La primera actriz no ha dado declaración alguna sobre el escándalo que gira alrededor de su exesposo y su nieta, pero sí prefirió irse unos días al Puerto de Acapulco, Guerrero, para descansar y vacacionar junto a algunos amigos.

Silvia Pinal lo confirmo en su bioserie.

Sylvia Pasquel lo confirmó.

Alejandra Guzmán también lo dijo.

Ahora Frida Sofia lo confiesa.

Enrique Guzmán es un abusador. pic.twitter.com/IzTmaxsXNw — rgarza (@rosbelgarza25) April 8, 2021

De acuerdo con el programa Hoy y Marco Antonio Silva, la estrella de cine y televisión se encuentra en su departamento de Acapulco.

“Silvia Pinal continua en Acapulco, ella no va a salir de su departamento la tienen muy bien cuidada, hablaron con ella, le contaron cómo está la situación, tratan que no vaya a sufrir ningún disgusto”, expresó el reportero en su canal de YouTube.

Te puede interesar: ¡Ella es la afortunada! Henry Cavill oficializa su relación en Instagram

Tras darse a conocer dónde y cómo se encuentra Silvia Pinal después de las declaraciones de Frida Sofía, comenzaron a circular en redes sociales algunas imágenes de la mamá de Alejandra Guzmán en algunos restaurantes del puerto, donde luce muy sonriente.

La ubicación de la actriz salió a la luz luego de que Alejandra Guzmán se pronunció mediante un comunicado y un video sobre la polémica de su primogénita, quien destacó necesita ayuda profesional para sanar su salud mental y al mismo tiempo que le reiteró su apoyo incondicional a su padre Enrique Guzmán.

“Hola a todos creo que es tiempo de que yo hable. Como madre he hecho todo lo que he podido para poder acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios… Es delicado, es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases que no son justas y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar, yo sé que podemos, te ofrezco mi corazón, todo mi amor porque yo te parí”, expresó.