Cynthia Klitbo asegura que su actual pareja “no es un mantenido”

La relación de Cynthia Klitbo con “Rey Grupero” ha llamado mucho la atención, principalmente porque muchos se sintieron un poco confundidos por la diferencia de edad entre ambos; incluso revelaron que él “se está aprovechando” de la actriz.

Aunque hace mucho tiempo no se le veía tan feliz a la protagonista de numerosas telenovelas de la década de los 80 y 90, las personas y medios han cuestionado su relación, incluso señalan a Luis Alberto Ordaz por ser un mantenido o un oportunista.

Sin embargo, para acallar esos rumores, Cynthia Klitbo dio a conocer cómo es que están llevando actualmente las finanzas en su hogar. Pese a los señalamientos. todo parece indicar que “Rey Grupero” es quien se está haciendo cargo de lo económico.

No, Luis Alberto Ordaz no es un oportunista

Ordaz es 20 años más joven que Cynthia Klitbo, pero esto no ha impedido que a ambos se les vea sumamente felices, e incluso hace unos días él le regaló a ella una motocicleta para que ambos puedan vivir la experiencia de recorrer el país en este salvaje transporte.

En entrevista para “De primera mano”, la actriz desmintió que su pareja la esté “padroteando”, además comentó que se siente sumamente feliz al lado del youtuber y pide a la gente dejar de preocuparse por la diferencia de edad entre ambos.

“Este medio mes de descanso no está padre porque tengo una hipoteca en Estados Unidos y una en Mazatlán, más colegiaturas. Afortunadamente, tengo quien me hace el quite. Gracias a Dios, ‘flaco, oye flaco’ y ‘ya conseguí toma”, reveló en entrevista Cynthia Klitbo sobre Rey Grupero.

La actriz comentó también que se siente muy feliz de contar con un hombre solidario que la apoya e incluso aclaró que el pago que dejan las redes sociales es generoso, por lo que él no tiene necesidad de pedirle a ella.

“Es un hombre solidario; que sí trabaja, las redes sí le dejan lana. Entre los dos vamos sacando la casa y eso me hace sentir más relajada porque ya no jalo sola la rienda”, comentó la actriz sobre este romance que le ha devuelto una gran sonrisa.