Michelle Salas reacciona a las fuertes declaraciones de Frida Sofía

Durante esta semana en el programa ‘De Primera Mano’ Frida Sofía ha hablado en exclusiva de varios temas que la han puesto en el ojo del huracán.

Recientemente la joven reveló que desde los cinco años vivió un infierno, luego de que su abuelo Enrique Guzmán la manoseó durante varios años.

Y no sólo eso, también profundizó sobre la pésima relación que tiene con su sobrina Michelle Salas, contra quien recientemente explotó y hasta tachó de hipócrita.

Y es que aunque para nadie es un secreto que ambas jóvenes no se llevan nada bien, Frida aseguró que el principal motivo de su rivalidad es porque la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, es una "mustia".

La cantante también reveló que esta situación no es algo que se haya dado de un día para otro; por el contrario los problemas entre ellas son de toda la vida: “Por mustia, porque no de repente; llevaban toda la vida las comparaciones, de que Michelle es una dama, de que Frida es la manzana podrida, la discordia de Las Pinal, y yo ‘¡Ay, no ma…, güey!’”, dijo a la charla que sostuvo con el periodista.

Ante esto, Michelle de forma indirecta manifestó su postura en sus historias de Instagram, donde dejó entrever que esto la afectó.

“Para [email protected] que me preguntaron hoy sé que les prometí ayer que les compartiría algunos de mis nuevos favorito en mi neceser… pero tengo que ser honesta, hoy ha sido un día muy largo y sinceramente demasiado agotador tanto físicamente como mentalmente, no tenía ganas de hablar de nada y mucho menos de cremas. Ya mañana será otro día”.

Minutos más tarde compartió una foto de su infancia, donde se puede observar a Salas dentro de una alberca aguantando la respiración, acompañado del siguiente texto:

“Sentimientos”.