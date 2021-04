Frida confiesa que perdió la virginidad por el abuso de un novio de su mamá

Frida confiera que perdió la virginidad por el abuso de un novio de su mamá / The Enterprise

Muy duras son las declaraciones que ha hecho Frida Sofía en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la cual se ha vuelto el centro de atención en las últimas horas.

No sólo se reveló que su abuelo, Enrique Guzmán, la habría manoseado desde que tenía cinco años, si no que la agresión sexual no sólo la vivió por parte de su familiar.

En la conversación mencionó que perdió su inocencia con varios hombres que frecuentaban a su mamá, Alejandra Guzmán; además, en repetidas ocasiones le tocó escuchar en la intimidad a la cantante.

“No es como que lo hacía así de: ‘ven, siéntate y veme’, pero nunca cerraba la puerta”, dijo Frida para después contar que uno de los pretendientes de Alejandra la violó, “Varios me tocaron, desde los 5 hasta los 11 o 12 años. Pasaba cuando ella ya estaba o dormida o inconsciente, siempre se me acercaban”, recordó con lágrimas.

Fue el momento en que Gustavo le cuestionó si así había perdido su virginidad y, aunque le costaba trabajo aceptarlo, ella le afirmaba con la cabeza al periodista.

A partir de estas revelaciones, parte de su familia: su tío, Luis Enrique, y su abuelo, han sido los primeros en pronunciarse asegurando que la salud de Frida es frágil y padece trastornos mentales.

Las palabras de la hija de la rockera, que sin duda destaparon el lado oscuro de la familia Pinal y Guzmán, paralizaron al mundo del espectáculo y han provocado todo tipo de comentarios; tanto de apoyo a Frida como de odio a Enrique y viceversa. Lo cierto es que muchos esperan todavía lo que dirá Alejandra al respecto.