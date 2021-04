Foto: ¡Nuevo escándalo! Frida Sofía confiesa que Enrique Guzmán abusó de ella/Referencia

La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, ha desatado una nueva polémica para su familia luego de acusar a su abuelo, Enrique Guzmán, de abusarla sexualmente cuando tan solo era una niña. Según ella todo inició cuando tenía cinco años.

La famosa mexicana dio fuertes declaraciones en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante a quien confesó, sumergida en llanto, todo lo que habría sufrido durante años.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, dijo con voz entrecortada.

¿Qué te hizo? preguntó Adolfo Infante, a lo que contestó: “me manoseo”, “desde los cinco (años)”.

Y continúo: “¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, no tienes consciencia, se vuelve algo normal.

Frida Sofía dijo que no había hablado antes con nadie sobre lo ocurrido, pues en algún momento empezó a cuestionarse si era ella la que estaba enferma.

Añadió que de pronto empezó a pasarle lo mismo “con los novios de mi mamá”. “Bueno, no los novios, los que tenía cuando entraban al pinche hotel. ¿Cómo no voy a estar —?, agregó. Una parte de la entrevista fue publicado en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento este miércoles.

Enrique Guzmán, considerado durante los años sesenta como uno de los artistas más populares en México, no tardó en reaccionar a las declaraciones de su nieta.

Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de @fridasofia y lo estupido de @gustavoadolfo un hombre que que me conoce perfectamente — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) April 7, 2021

Nueva polémica

“Me preocupa mucho la inestabilidad a mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que que me conoce perfectamente”, dijo a través de su cuenta de Twitter.

En una entrevista con el programa Sale el Sol, el cantante negó las acusaciones: “No le hagas mucho caso porque mañana dice que (es) primera cantante del Metropolitan Opera House”, señaló.