Laura Bozzo reacciona a la disculpa pública de Eleazar Gómez

La libertad condicional que obtuvo Eleazar Gómez tras el proceso legal que enfrentó en prisión por agredir a Tefi Valenzuela ha provocado muchas reacciones en el mundo del espectáculo, tal es el caso del conductor Gustavo Adolfo Infante, quien señaló que quizá Televisa ayudó al actor, o la modelo Jeanette Karam, que se pronunció en contra de su liberación.

Ahora fue otra conductora, Laura Bozzo, quien reaccionó a esta situación, pues durante una entrevista para el programa De primera mano habló del caso: "Yo creo que no vale solamente arrepentirse, es algo que se debe prevenir. Y que quien comete ese tipo de delitos sepa que va a haber consecuencias", dijo.

"Se vale que se haga todo el proceso y que se determine qué tipo de maltrato. Quien hace algo así tiene que pagarla", agregó.

La conductora señaló que vio la disculpa pública que Eleazar compartió a través de un video en Instagram: "Cuando uno se disculpa de corazón no tiene que hacer shows a través de Instagram o redes. Tiene que ir, con el corazón en la mano, con la persona que ofendió y tiene que decirle a ella en privado lo que siente".

"Creo que la justicia tendrá que prever todo esto para futuro. Cuando hay este tipo de maltrato, debe haber un tratamiento psiquiátrico que se tiene que ver el grado de peligro que puede tener esta persona en la calle, porque hay grados de peligrosidad en todo, en maltratadores, en abusadores. Y si él tiene muchos antecedentes y representa un peligro, ya es psiquiatra y pena privativa la libertad", aseguró.

Por último, sobre el pago de Eleazar a Tefi (por orden del juez), dijo que en "ese tipo de cosas no estoy de acuerdo, porque si tú estás peleando por tus derechos y los derechos de las mujeres, no puedes aceptar dinero, porque ya cuando aceptas dinero es una forma de comprar a una persona. No estoy de acuerdo con que haya aceptado pago".