Chiquis estalla y responde a quienes la critican por tener novio o no

En paralelo a su exitosa carrera profesional, Chiquis Rivera es una de las cantantes más polémicas de la industria.

La ganadora del Latin Grammy suele protagonizar regularmente las páginas de los tabloides con noticias sobre su vida personal, una que sin duda fascina a sus millones de fanáticos.

La hija de Jenni Rivera, con apenas 35 años de edad, conquista la música de banda mexicana y ha sido una digna heredera del puesto que dejó su madre luego de su lamentable fallecimiento.

Luego de un 2020 lleno de éxitos, a pesar de la pandemia, ahora la Chiquis vuelve a ser la protagonista de una polémica recibiendo una lluvia de críticas en las redes sociales al posar con el fotógrafo Emilio Sánchez, amigo cercano de la ex pareja de la cantante, Lorenzo Méndez.

Pues más carne que hueso, verdad? Pero bueno, como siempre digo... entre más carne tiene el caldo, más sabroso está! Jajajaja 🤣 — CHIQUIS (@Chiquis626) April 5, 2021

Chiquis Rivera estalló en contra de los haters en Twitter “yo también tengo corazón”

Luego de que la foto comenzara a dar vueltas en las redes sociales, los usuarios decidieron juzgar a Chiquis Rivera por ahora estar emparejada con un amigo cercano de su ex, motivados principalmente luego de que el mismo Lorenzo Méndez hizo referencia al asunto.

“Con esta ya van 3 “compas” que se juntan con mis exes. Moraleja de la historia…” escribió el cantante en un tuit que luego eliminó de su cuenta, no sin antes ser compartido y leído por sus miles de seguidores.

Luego de una lluvia de opiniones sobre la vida privada de la cantante de Me Vale, esta no aguantó mantenerse callada ni un minuto más y decidió expresarse a través de una serie de tuits incendiarios.

Chiquis Rivera escribió “Yo se lo que viene con ser figura pública, pero WOW. Yo también siento…. yo también soy hecha de carne y hueso… yo también tengo corazón”, dejando claro que leyó lo que estaban opinando.

Siguió expresando “Pues más carne que hueso, verdad? Pero bueno, como siempre digo… entre más carne tiene el caldo, más sabroso está! Jajajaja”. Luego de esto, escribió el hashtag Gente Tóxica, refiriéndose así a todos los que critican y la juzgan con lo que hace en su vida privada.

La cantante ha navegado un mar de polémicas los últimos meses

Fue apenas en septiembre del 2020 cuando Chiquis Rivera anunció que ella y Lorenzo Méndez habían decidido darse una “distancia”, siendo vista días después en un plan romántico con el empresario mexicano Mr Tempo.

La pareja decidió no comentar sobre su separación a la prensa, aunque Chiquis Rivera no aguantó seguir callada y reveló sus verdaderos sentimientos en una explosiva entrevista a People en Español.

La intérprete dijo “La verdad estoy muy tranquila. Obvio tengo mis días en donde lo extraño muchísimo porque me casé para estar casada toda la vida. No funcionó y eso me trae mucha tristeza”.

Se corrió el rumor de que el motivo verdadero de la separación había sido un episodio de violencia por parte del cantante, pero Lorenzo Méndez salió rápidamente a desmentirlo, señalando “No he golpeado a ninguna mujer en mi vida”.