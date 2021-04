Yuri revela que sufrió violencia familiar y que hasta amenazó a sus papás / El Comercio

Yuri es una de las cantantes más famosas de México por tener una increíble voz, pero también es conocida por todos los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera, como aquella ocasión en que se escapó de su casa con ayuda de Luis Miguel por que la relación que tenía con sus padres era insostenible.

En diversas entrevistas, la jarocha reveló que no tenía una buena relación con sus progenitores, sin embargo, nunca había entrado en detalles hasta hace poco que conversó con Yordi Rosado para el programa de entrevista que tenía para su canal de YouTube.

En esta presentación,Yuri le pidió a los padres de familia que en caso de que no se lleven bien, busquen ayuda, pero si la situación escala a insultos o hasta golpes, lo mejor será que se terminen separando por el bien de todos, en especial de los hijos.

Ya que ella vivió violencia familiar por que el matrimonio de sus padres ya no funcionaba, sin embargo, ellos se había empecinado en continuar , sin imaginar, que le hacían mucho daño a sus hijos y para acabar con todo, la cantante los amenazó con un arma.

“Eso se lo digo a todos los papás que nos están viendo: cuando ya no se lleven, mejor sepárense. Hay que luchar para que la gente no se separe, pero cuando ya hay golpes, cosas fuertes, sepárense, porque le hacen mucho daño a los hijos, nos hacen mucho daño”, dijo la cantante.

La violencia familiar que sufrió Yuri

Yuri recordó una acción a la que la orilló la violencia familiar de su casa: “Recuerdo que estaban ellos gritando en la cocina, yo estaba en el segundo piso, los estaba oyendo y a mi papá un compadre le regaló una pistola. Yo sabía que la tenía en uno de los cajones de su ropa interior y dije: ‘Si saco la pistola se van a aplacar’”.

“Era un pistolón, no podía con ella. Recuerdo que llego a la cocina y les dije: ‘Por favor, dejen de pelear’. Entonces a mis papás les cayó el 20 de ‘lo que le estamos provocando a los chamacos’”.

“Yo veía que mis papás se peleaban mucho, volaban las cazuelas y todo eso. Y sí hubo una vez que tuve que ir con una doctora para sanidad interior porque era como un trauma que tenía de niña; hay que tratar esas pequeñas cosas porque dañan tu niño interior”, agregó.

Luego, la cantante contó que sí se pudo reconciliar con sus papás sobre todo lo que vivió en su infancia: “Si usted como padre, sin querer queriendo, hizo daño a sus hijos, háblelo, cierre círculos. Yo cerré ciclos con mi mamá y mi papá, y ya siendo cristiana les hablé y les dije ‘Nunca fuiste el papá que yo quería, tú fuiste blandengue’, porque a veces los papás piensan que no hicieron nada”.

“Yo enterré a mi mamá feliz, contenta, sin ninguna cosa ahí de: ‘No hablé esto’. A ella le hablé de todo: Tú fuiste una mamá que abusaste mucho de mí, no me dejaste vivir mi adolescencia como yo quería, pero te disculpo, sé que me cuidaste’. Todas las cosas yo se las solté a mi mamá un día y acabó hincada”.