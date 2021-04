Le llueven críticas a Peña Nieto y Tania Ruiz por "parrandear en plena pandemia"

Le llueven críticas Peña Nieto y Tania Ruiz por "parrandear en plena pandemia" / El Heraldo

El que fuese presidente de México hasta casi tres años atrás, Enrique Peña Nieto, tuvo que luchar de cerca con el COVID-19 cuando su novia, la modelo Tania Ruiz, contrajo el virus.

Ésta ultima manifestó en varias oportunidades los estragos que la enfermedad había hecho en su cuerpo, lo mal que se sentía y, finalmente y por fortuna, cómo logró ganarle la batalla a esta terrible enfermedad que ha afectado a gran parte del mundo y que le ha cambiado la vida a muchos.

Aún así, la romántica pareja fue duramente criticada en las redes sociales al viralizarse unas fotos y videos en los que aparecen en una boda en Punta Cana, lugar al que han viajado en oportunidades anteriores.

En las imágenes se puede ver al exmandatario vistiendo una camisa de lino blanca y ella muy espectacular como es costumbre. Se les ve cerca de la pista de baile y también disfrutando de la cena.

Nuestros amigos de “Chisme No Like” publicaron algunas de las imágenes y en la misma sección de comentarios de la cuenta de Instagram del show de televisión se podían leer cosas como: “TRUANES QUE HAGAN LO QUE QUIERAN, EL KARMA TARDE O TEMPRANO, LLEGA ….SIEMPRE …”, “Irresponsable, no de ir a esa boda, si no de la corruptela y saqueo que hizo al país ese miserable”, “Pura basura”, “A las autoridades les vale dando el mal ejemplo y la gente tampoco entiende” y “Qué les preocupa tiene hospital, oxígeno, medicamentos, médicos a su disposición…”, entre algunas de las críticas.

Sin embargo, así como muchos les lanzaron reclamos, otro tanto defendió al ex de Angélica Rivera y a la propia Tania Ruiz alegando “Que muchos ya estaban haciendo su vida normal y que ellos también lo merecían” o “Que se notaba que era una boda pequeña y de allegados”. Nosotros les dejamos el video de la boda de Marcela García Caballero, exreina del carnaval de Barranquilla, Colombia con el empresario Sergio Chams para que saquen sus propias conclusiones.