Natti Natasha al saber que tendrá una niña: “Quiero que se sienta amada, hermosa y única” /

Semanas después de anunciar al mundo su embarazo, Natti Natasha ofreció una entrevista a la revista People en Español en la que contó lo emocionada que está junto a su futuro esposo, el empresario puertorriqueño Raphy Pina, por la próxima llegada de su hija.

La intérprete de himnos de como “Las nenas”, “La mejor versión de mí” y “Soy mía” señaló que desea enseñarle a su primogénita amarse y respetarse desde el primer día.

“Dios envió niña, pero en realidad sé que iba a ser feliz con ambos. Ya que es niña quiero que se sienta amada, hermosa y única, que sepa que no tiene límites y que estoy aquí para verla conquistar todo lo que se proponga”, dijo Natasha.

La cantante y compositora dominicana confesó que Pina, quien es padre de tres adolescentes fruto de una relación anterior, está feliz de convertirse en padre de una niña. “¡Raphy está feliz! Estamos los dos que no cabemos. Y al igual que yo quería lo que sea. Estamos felices que vamos a ser padres. Es una bebé muy deseada”, comentó.

Respecto a la reacción de los hijos de Pina con la noticia del nuevo miembro de la familia, Natti comento que “ellos también se sienten muy felices de que habrá una bebé en casa”.

Natti Natasha dijo que su pareja la ha engreído durante todo el proceso de su embarazo, y confesó que está disfrutando de está nueva etapa más de lo que había imaginado.

“¡Siento que estamos embarazados los dos! Estamos disfrutándonos cada día. Nos levantamos cada día dando gracias a Dios por las bendiciones. Él me consiente en todo: con la comida, con dormir, me da mucho amor, me siento como una reina. Me he disfrutado esta etapa tal cual la imaginaba o más. Aunque he trabajado más, lo he hecho con más energía porque tengo una razón de vivir y ser”, contó.

Finalmente, la artista internacional reveló que los planes de boda aún siguen en pie, pero que se dará “después del nacimiento del bebé. Me gustaría algo íntimo pero lleno de amor”.