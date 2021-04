¡Al fin! Natti Natasha y Pina tendrán una hermosa niña / EL COMERCIO PERÚ

Natti Natasha y Raphy Pina por fin revelaron que tendrán una niña, la pareja organizó un baby shower que transmitieron en un 'live' a través de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores.

La cantante y el productor musical se mostraron muy emocionados cuando un helicóptero soltó humo color rosa y descubrieron el sexo del bebé, ambos saltaron de la emoción.

El evento, al que el reggaetonero Daddy Yankee asistió, contó con un menú en el que ofrecieron paella, crepas, diversos dulces, tablas de carnes frías y quesos, entre otros alimentos.

A principios del 2021, comenzaron los rumores del noviazgo que la cantante dominicana tenía con Raphy Pina y, al hacerlo público, las especulaciones de un embarazo tomaron fuerza, situación que confirmaron el 18 de febrero en la 33ª entrega de Premio Lo Nuestro, en donde Natti destapó su abultado vientre en el escenario durante su presentación con Prince Royce.

Los especialistas le advirtieron que no podría embarazarse de forma natural, entonces intentó con una inseminación in vitro. A pesar de los efectos emocionales que le produjeron las hormonas, ella estaba feliz. Lamentablemente, el tratamiento falló y volvió a escuchar la frase: "Tú no puedes tener hijos".

La cantante estaba deprimida: " No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie". Entonces se refugió en el trabajo. En la entrevista, Natasha reconoció el apoyo que sintió de parte de su pareja: "No te preocupes que yo estoy aquí y si lo tenemos que tratar (la inseminación) lo tratamos nuevamente", recuerda que le dijo.

Incluso pensó en la posibilidad de adoptar. Sin embargo, antes, la pareja volvió a intentar el tratamiento. Aproximadamente un mes y medio después de recomenzar, se enteraron de que esta vez lo habían logrado, compartió.