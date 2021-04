La influencer Lee MacMillan, se quitó la vida el pasado viernes. Foto / Legacy.com

Lee MacMillan, una influencer conocida por documentar sus viajes globales en una camioneta, se ha quitado la vida después de luchar contra la depresión. Ella tenía 28 años.

Lee fue atropellada y asesinada por un tren de Amtrak cerca de Santa Bárbara, California, el viernes 26 de marzo, informó la policía local, según la afiliada local de ABC y FOX, KEYT. Las autoridades dijeron que la influencer, una ciudadana canadiense que vivió en el área de Santa Bárbara durante unos seis meses, fue reportada recientemente como desaparecida y había salido de su casa sin llevarse su auto, billetera, llaves, identificación y teléfono. KEYT señaló que la policía dijo que temían que Lee pudiera haber tenido tendencias suicidas.

"Después de vivir una vida extraordinaria y luchar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están destrozados al compartir que Lee se quitó la vida el viernes", decía una publicación en su cuenta de Instagram, el lunes 29 de marzo. "Ella era la luz más brillante, una fuerza magnética de la naturaleza y fue amada por tantos".

Lee y su novio australiano Max Bidstrup documentaron en Instagram y YouTube sus viajes en camioneta Dodge Sprinter por Canadá y Sudamérica con su perro, Occy. La pareja trotamundos anunció su ruptura en enero de 2020. Occy se fue a vivir a Australia con Max, quien también se quedó con la camioneta y continuó viajando solo.

En noviembre pasado, Lee le presentó a sus seguidores de Instagram a su nuevo novio, Jordan Chiu, un entusiasta de la vida en furgoneta a quien conoció durante sus viajes anteriores.

En enero, Lee reveló en Instagram que había adquirido una van propia y estaba en proceso de reconstruir su interior para convertirla en un "nuevo móvil de aventuras".

"Eras un sueño más allá de mis sueños más salvajes", escribió Jordan en Instagram, el martes 30 de marzo. "Llenaste mi corazón hasta reventar y lo estiraste más de lo que jamás imaginé que era posible. Eras mi persona, mi socia, mi mejor amiga. Cada día contigo fue una aventura y espero que donde sea que estés hayas encontrado paz y cariños. Descansa tranquila cachorra. Te amo más de lo que nunca sabrás".

El ex de Lee, Max, también compartió un tributo conmemorativo, junto con fotos de la pareja durante los momentos felices.

"Siempre fuiste tú [emoji de corazón rojo]", escribió. "Fuiste lo mejor que me pasó. Fuiste la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti el día que nos conocimos, pero seguiste siendo la más fuerte que dijo 'Te amo' primero. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que sepas eso [emoji de corazón rojo]. Siempre apreciaré mi tiempo contigo en este mundo y espero más allá de la esperanza verte en el próximo. Guarda algunos mini huevos para mí".

La publicación conmemorativa de la página de Lee incluyó un mensaje para sus fanáticos de la conciencia sobre la salud mental. Decía, "Si podemos hacer una cosa por Lee ahora, en medio de esta pérdida que aplasta el alma, es difundir el mensaje de que la salud mental es tan real como la salud física, y que la enfermedad puede afectar a cualquiera, sin importar cuán poco probable parezca. Está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, es absolutamente necesario pedir ayuda".

"Lee era una defensora de la salud mental", continuó la publicación. "Ella era sincera y abierta sobre sus propias luchas. Estaba recibiendo ayuda: de profesionales, de la familia, de amigos. Tenía apoyo a su alrededor. No estaba sola, no estaba tratando de luchar contra esto sola. Y aún así, sucumbió a esta terrible enfermedad. Tiene más matices de lo que podemos hacer, apreciar o entender".

La publicación concluyó con un mensaje sobre las redes sociales. "La vida es más compleja que una sola publicación en las redes sociales. Las cosas son complicadas. No crea lo que ve en línea. Salga al mundo y hablen con sus seres queridos. Pónganse en contacto. Pregúnteles genuinamente cómo están. Está disponible para ayudar. Para escuchar. Para ofrecer ayuda. Elimina el estigma de pedir ayuda. Divulguemos la conciencia de este problema, para Lee y para todos los que necesitan escuchar esto: #speakupforlee. Y abraza fuerte a tus seres queridos. Diles que los amas. Porque la vida puede cambiar en un instante. La extrañaremos con cada fibra de nuestro corazón".