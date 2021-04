El actor Jesús Zavala sufre devastadora pérdida

Foto: El protagonista de El club de de los cuervos y de Alegrijes y rebujos rindió así homenaje a su padre/Referencia

A través de un viaje en fotografías, Jesús Zavala compartió en sus redes que se encuentra de luto tras la pérdida de un ser querido.

El protagonista de El club de de los cuervos y de Alegrijes y rebujos rindió así homenaje a su padre, el artista plástico Florencio Zavala.

Admirador máximo de su progenitor en lo personal y profesional, Jesús escribió un emotivo escrito que lo dice todo.

Te puede interesar: Fallece fundador de "La Original Banda El Limón"

"No estaba ni cerca de conocer lo que realmente es la tristeza, te voy a extrañar tanto, cada minuto, no sé ni cómo poner en palabras todo lo que me dejaste en todos los sentidos, realmente tuve al mejor, gracias por tu arte, por tu sabiduría y por siempre ser mi ejemplo, quedan esas charlas de horas, esos tequilas, esos viajes y todos los demás planes pendientes, espero seguir haciéndote sentir orgulloso, pinta en el cielo que desde acá te veo, te amo apá", concluye su mensaje.

Condolencias

Ese amor y admiración eran mutuos y así lo expresó su padre también en más de una ocasión en sus redes sociales y sus obras.

Personalidades del medio quisieron arropar al actor mandándole sentidos mensajes de cariño y apoyo en estos momentos.

"¡Lo siento muchísimo! ¡Tu papi un tipazo! Seguro que estará pintando desde el cielo", le escribió Jacky Bracamontes. "Chucho lo siento en el alma, mi más profundo pésame para ti y tu familia", le expresó Diego Boneta.

Todo el amor y la fuerza para Jesús y sus seres queridos. QEPD.