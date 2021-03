Stephanie Valenzuela reacciona a la libertad de Eleazar Gómez / Univision

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tefi Valenzuela hizo pública su reacción ante la sorpresiva libertad condicional que obtuvo el actor Eleazar Gómez, a quien denunció en noviembre pasado por violencia intrafamiliar.



"A partir de hoy 25 de marzo nadie va a poder poner en tela de juicio mi demanda, ni lo que yo declaré, ni mi verdad, porque al fin en honor a la verdad Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío y a raíz de eso es que ha obtenido su libertad condicional por 3 años y también tendrá que ir a sus 3 años de terapia", mencionó.

"Siempre dije que me iba a conformar con lo que el juez dijera, iba a acatar lo que él dijera, así que no voy a decir lo que me parece justo o me parece injusto".

Te puede interesar: Raphy Pina ya no sabe qué hacer por los fuertes antojos que tiene Natti

"Estuvo bien denunciar, no me arrepiento por un minuto, sé que hice lo correcto, hoy se sabe que dije la verdad y las invito a que denuncien... Voy a seguir con mi vida, con mis sueños y gracias por el apoyo que me dieron", concluyó.

Entre las medidas que debe cumplir Eleazar Gómez durante los próximos meses son: No acercarse a la modelo peruana, cambiarse de domicilio, tomar terapia y el respectivo pago de la reparación del daño.