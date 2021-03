¡La extraña! Vanessa Bryant rinde un tributo muy especial a su hija Gigi / El Diario NY

Vanessa Bryant compartió este martes que estaba a punto de agregar una "pieza personalizada" a su colección de tatuajes. Luego de ocho horas de planear y decidir el tipo de letra que usaría, la orgullosa madre reveló un nuevo adorno corporal en honor a su fallecida hija, Gianna Gigi Bryant.

Vanessa se tatuó el apodo de su pequeña, quien murió junto a su padre, Kobe Bryant, y siete personas más en un trágico accidente aéreo en enero del 2020.

"Mambacita", escribió Vanessa junto a la fotografía del diseño en su cuenta de Instagram.

El tatuaje incluye un corazón en la letra "i" y una mariposa sobrevolando el final de la palabra.

Vanessa reveló que el procesó solo tomó cinco minutos, pero que dibujar el diseño perfecto llevó ocho horas debido a que su tatuador, Nikko Hurtado, es un perfeccionista.

Pero Vanessa no fue el único miembro de la familia en aprovechar la presencia del artista. Su hija Natalia, de 18 años, también se sentó en la silla de Hurtado para agregar nuevos diseños a su lienzo personal. La joven se tatuó la palabra "musa", en uno de sus dedos y su mamá documentó todo el proceso.

Esta no es la primera vez que Vanessa rinde tributo a su familia de esta manera. La viuda del basquetbolista compartió el pasado junio detalles del tatuaje que se realizó en honor a su esposo y su hija.

"Quería el mensaje de mi [amor] en mi cuello", escribió en sus redes sociales en aquel momento.

Vanessa reveló el mes pasado que también se tatuó el mensaje de Gigi en su espalda.

Tras el accidente aéreo, Vanessa se ha enfocado en continuar con el legado de Kobe y Gigi, asegurando que son ellos quienes la motivan a seguir adelante.

"Supongo que la mejor manera de describirlo es que Kobe y Gigi me motivan para seguir", confesó a People para su edición de Las mujeres que están cambiando el mundo. "Ellos me inspiran a esforzarme más y ser mejor cada día. Su amor es incondicional y me motivan de muchas maneras".