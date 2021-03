Por comer pescado crudo, Luz Elena González descubre larvas en el rostro / El Intranews

Al parecer, los últimos meses no han sido nada sencillos para Luz Elena González, quien destapó que había contraído COVID-19, luego de que una empleada doméstica la contagiara, algo que ella misma confesó en sus redes sociales y que le valió severas críticas.

Sin embargo, los problemas para la presentadora no terminaron ahí, pues recientemente reveló en una entrevista para la revista TVNotas, un aterrador relato en el que contó cómo pasó por momentos de angustia tras descubrirse el rostro lleno de larvas.

La también actriz detalló que hace tiempo pasó por una enfermedad que le provocó que se llenara de estos parásitos, esto después de haber comido pescado crudo, por lo que vivió meses complicados y hasta dijo que en una ocasión se descubrió una de ellas caminando por su mejilla.

"La última vez que comí pescado crudo tuve larvas migrans, unos gusanitos que te van caminando por la piel, y pasó un buen tiempo antes de que los médicos lograran dar con lo que tenía. Fueron diversos síntomas, como hinchazón en la piel y dolor de cabeza, me sentía medio extraña", mencionó.

González incluso recordó, “Esa vez fui a uno que solo me dijo que quizá algo me había caído mal y me dio medicamento para el dolor de cabeza intenso, pero el dolor seguía, pero busqué una segunda opinión, porque empecé con enrojecimiento en ciertas partes del cuerpo, como brazos y antebrazos, pero de igual forma no dio con un diagnóstico”.

Tras varios estudios y acudir con diferentes doctores, por fin le detectaron el padecimiento que tenía por lo que comenzó con un tratamiento.

"Me tuvieron que realizar muchos exámenes de sangre, pero nada salía. Varios médicos me dijeron que posiblemente mis síntomas se debían a que estaba muy nerviosa o cargaba con mucho estrés”, añadió la artista mexicana.

Y finalizó diciendo, “Afortunadamente, llegué con un buen doctor, un infectólogo, que me hizo nuevos estudios y por fin se supo qué tenía en mi organismo. Me dijo que tenía larvas migrans por haber comido pescado crudo y me alarmé terrible, yo sólo decía: 'Dios mío, quítame esto, por favor’”.