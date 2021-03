Evaluna Montaner revela la terrible enfermedad que padece Camilo / Show News

La menor de la familia Montaner y su esposo Camilo, quien es coach de ‘La Voz Kids’ se sinceraron en una entrevista en la que hablaron sobre cómo va su vida de casados, pues en febrero del año pasado contrajeron matrimonio.



Para sorpresa de muchos de sus fans, Evaluna confesó que su marido, el cantante Camilo sufre de un trastorno que les impide divertirse por las noches.



Camilo sufre de narcolepsia, un trastorno del sueño el cual provoca somnolencia excesiva y episodios repentinos de sueño, por lo que Camilo simplemente se queda dormido desde muy temprano.

“Lo feo es justo por este mismo tema. Camilo se duerme muy rápido y es un poquito narcoléptico. Entonces no puede atender muchas reuniones de amigos y eso es porque se queda dormido”, confesó en entrevista para el programa argentino ‘La Peña de Morfi’.

Igualmente, Evaluna aceptó que cuando contrajeron matrimonio, ella ya sabía del trastorno de Camilo, por lo que no lo ve como algo negativo, aunque lamenta que no puedan hacer planes incluso a no muy altas horas de la noche.

Al respecto, Camilo aceptó que suele quedarse dormido muy rápido y como ejemplo recordó la vez que fueron a celebrar su cumpleaños junto a sus amigos a un restaurante en la noche y cuando se dio cuenta, tenía más ganas de dormir que de seguir de fiesta con ellos.



Sobre lo mejor de su matrimonio, Evaluna dijo sin dudar que es despertar juntos, “lo mejor es yo creo que despertarnos juntitos, me encantan mis mañanas la verdad, me parece superlindo despertarme y verlo ahí”, comentó.