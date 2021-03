Julián Gil reacciona ante posible reencuentro con Marjorie De Sousa / Las Estrellas

Tras una difícil y muy larga batalla legal por la custodia de su hijo, Julián Gil rompió el silencio y reveló cómo se siente ahora que su expareja Marjorie De Sousa volverá a trabaja en la misma televisora que él.

“Ella tiene el mismo derecho que yo y que todos los seres humanos a trabajar y lo único que puedo desearle es que le vaya muy bien, está en manos de un excelente productor", dijo en entrevista al programa Despierta América.

Gil también confesó que será inevitable no encontrársela en los pasillos de Televisa, pero aseguró que esta situación no le quita ni el sueño ni la calma: “Toparnos o no toparnos va a ser inevitable, pero eso es algo que a mí me da igual”, agregó.

Sobre la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, confesó que se siente muy identificado con su personaje: “Es un ser muy estructurado, muy brillante. Me identifico en varias cosas con él: tiene fracturada la relación con su hijo y a toda costa lucha diariamente por poder recuperar esa comunicación con su hijo”.

Pero no sólo en el lado laboral se encuentra pleno y feliz, pues su relación con la conductora de deportes, Valeria Marín, va viento en popa, tanto así que no descarta planes de boda: “Estamos viviendo día a día y construyéndonos algo bien sólida, para que el día que se llegue a ese tema sea algo seguro”, finalizó.