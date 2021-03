Alejandra Guzmán termina su relación con su novio ¿por extorsionador? /

Hace unas semanas, Alejandra Guzmán, de 53 años, se colocó en el ojo del huracán, pues algunos medios aseguraron que el 18 de febrero apuñaló en reiteradas ocasiones a su ahora exnovio Lance, de 56, y que éste había sido hospitalizado.

En exclusiva, una amiga de la rockera cuenta que ese día sí hubo una confrontación entre ellos, pero que no pasó como se comentó, sino así:



-El 18 de febrero fue una noche complicada para Alejandra Guzmán...

“Así es, esa noche fueron los Premio Lo Nuestro y tuvo una presentación al lado de Yuri y Lila Downs; como ya es costumbre, antes de llegar se puso una buena pe$%, pero afortunadamente estuvo en los ensayos, desfiló por la alfombra sin contratiempos y se presentó bien, ¡demostró ser una profesional!”



-Continúa...

“Tal y como lo dijeron en Chisme No Like y varios medios, al terminar la premiación, en la madrugada, tuvo una fuerte pelea con su ahora exnovio”.

-¿Por qué pelearon?

“Ale nos contó que días antes de esa pelea, terminaron; ella lo mandó a volar porque se enteró de que él andaba con otra y que tenía las dos velitas encendidas para ver cuál le convenía más; no sé a qué se dedique la otra chava, pero supongo que tiene buena solvencia económica, porque el señor también andaba con ella por interés. Pero eso no es lo peor...”

-¿Entonces?

“Lo peor es que su hermano Luis Enrique le presentó a Lance, aún sabiendo que éste tenía otra pareja y que es un vividor”.



-¿Cómo se enteró?

“La otra mujer la contactó a través de las redes; le mostró fotos, videos y conversaciones con él, y además le hizo ver cómo es realmente Lance: un oportunista”.

-¿Qué pasó cuando lo supo?

“Se puso como loca, y de inmediato le llamó a su hermano para pen$%&#%@$% y mentarle la ma$% por haberserlo presentado, sabiendo todo”.

-¿Y a Lance?

“Cortó todo contacto con él, pues además de mentirle sobre esto, Ale también descubrió que este señor no era inglés, sino americano, que no tiene ni en qué caerse muerto y que por eso estafa a las mujeres”.



-¿Lance aceptó todo?

“No aceptó ni desmintió nada, pero sabiendo que ella estaría en Miami, le cayó de sorpresa en su departamento”.

-¿Por qué?

“Luego de los premios, Ale se fue de fiesta y se puso hasta las manitas, y también le volvió a entrar a la cocaína, que ya había dejado; la combinó con mariguana, su fiel compañera. Con todo eso se perdió, lloró, revolcó y comenzó con sus locuras de siempre”.



-Prosigue...

“Después se fue a su departamento, y cuando vio a Lance afuera, se alteró y todo se le salió de las manos; estuvieron discutiendo porque este fulano no la dejaba seguir la fiesta, pues a fuerza quería platicar con ella, pedirle perdón y solucionar todo lo que pasó con su relación”.

-¿Por qué se salió de control?

“Alejandra estaba fúrica, y este tipo igual, se gritaron y reclamaron de todo, y cuando Lance le dio la espalda para sentarse, Ale lo picó con un cuchillo de mesa; ella estaba llena de adrenalina por las drogas, y mucho coraje contra Lance, entonces lo picó sin pensar, pero no se lo enterró, ni lo apuñaló como dijeron; no minimizo la gravedad de la situación, pero no fue como lo dijeron”.

-¿Sólo fue un rozón?

“Sí, si hubiera sido como dijeron, el hombre hubiera dado al hospital y estaría grave o muerto, y ella en la cárcel; la herida fue en la espalda, y como fue tan leve, siguieron peleando, y él le dijo que se iba a arrepentir; pasó de de pedir perdón, a hacerse la víctima. Le gritó que estaba loca y que era una asesina. Lo que Alejandra no se imaginaba, fue lo que Lance hizo después”.



-¿Qué hizo?

“Le quitó el cuchillo y se empezó a picar el cuerpo; se hizo pequeñas cortadas, como ocho, pero no se perforó ni hizo mayor daño; Ale dijo que ella no tenía la intención de apuñalarlo, sólo espantarlo, pues aunque no estaba en sus cinco sentidos, no es nada pe$%&#$ y no iba a buscar problemas así. Cuando vio lo que él se hizo, sólo pensó en todo lo que se le vendría con la prensa y la policía”.

-¿Eso por qué?

“El señor le dijo que la denunciaría por intento de asesinato, y que le darían la razón porque ella que actuó drogada, y que con eso se le acabaría la carrera; también que la culparía y que no descansaría hasta verla refundida en la cárcel”.

-Prosigue...

“Con el susto, Ale se controló, y con la cabeza fría le preguntó que qué chi$%&#$% quería, que qué hacía ahí en su departamento, y él le dijo que había viajado hasta Miami para hablar con ella y pedirle perdón por no haberle dicho la verdad; además le dijo que estaba seguro de que podían seguir siendo una pareja, pero que después de todo lo que había pasado esa noche, las cosas ya cambiarían”.

-¿Y después?

“Ahí fue cuando él sacó el cobre y le dijo que quería dinero a cambio de no hacerle un escándalo en los medios ni meterla a la cárcel; que para que no explotara la bomba, tenía que pagarle”.



-¿Cuánto le pidió?

“Le dijo que su silencio y la atención médica que necesitaba en ese momento valían un millón de dólares (más de 20 millones de pesos)”.



-¿Se los dio?

“Al principio quiso darle la vuelta y le dijo que ya le había regalado demasiado, y que no era pe$%&#$, que ella tenía manera de comprobar que no le hizo esas heridas, pero que si quería dinero, le podía depositar 350 mil dólares (más de 7 millones de pesos) en ese momento para que se fuera, no se volviera a hablar del tema y no se le acercara más”.

-Pagó por alejarlo...

“Lo único que quería este tipo era dinero, y lo aceptó en el momento, pero lamentablemente la cosa no paró ahí”.



-¿Por qué lo dices?

“Resulta que días después, ya con esos 350 mil dólares en su cuenta, Lance le marcó y le dijo que no era suficiente, que quería más dinero, y le recordó que tenía en su poder un video donde están teniendo sexo y donde se ve claramente su rostro. También le dijo que si no le daba más, lo haría público”.

-¿Qué hizo Ale?

“Eso sí la alteró mucho, pues no soportaría un escándalo así, y desesperada, le dio más de un millón de dólares, la dejó muy vulnerable”.



-¿Cómo concluyó todo? ¿Cómo está ella?

“Está que no la calienta ni el sol; guardó esto por varios días, pero cuando lo asimiló, nos contó. Le hemos hecho saber que hizo mal en darle ese dinero, sobre todo sin ningún testigo o documento firmado, pues es posible que cuando se lo gaste todo, el tipo reaparezca o venda la historia y el material a algún medio, o le pida más dinero. Ya le habían advertido que es su modus operandi, pero no creyó, y ahora paga las consecuencias”, finalizó.