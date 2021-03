Aracely Arámbula sufre gran pérdida: "Mi corazón está dolido y triste"

Foto: Dijo que ha vivido una de las semanas más tristes de los últimos tiempos/Referencia

Hace unos días Aracely Arámbula celebraba feliz su 46 cumpleaños. Familiares, amigos y fans agasajaban a la artista de regalos y palabras bonitas que ella misma ha querido agradecer a través de un cariñoso mensaje.

En él reconoce que ha vivido una de las semanas más tristes de los últimos tiempos por dos pérdidas muy importantes en su vida. Además de la muerte del inolvidable Cepillín, Aracely compartió la marcha de un primo.

"Triste con la partida de seres muy amados como saben mi adorado Cepillín y la partida de un primo muy, muy querido", escribió en sus redes.

Aunque la primera actriz no dio detalles de cómo y debido a qué falleció su familiar, sí destacó que habían sido unos días muy difíciles para ella. "Mi Arafamilia hermosa, con todo mi corazón les hago este video aunque he estado muy triste, su cariño me da fuerza", añadió.

Dos pérdidas

Además de la partida de su adorado primo, Aracely sufrió mucho la muerte del payaso más querido de México con quien ella misma reconoce que estuvo hablando el pasado 6 de marzo, día de su 46 cumpleaños.

"Cómo imaginar este 6 marzo que hablamos por ser mi cumpleaños iba a ser una bellísima despedida. Agradezco a Dios haberte disfrutado por muchos años con un cariño más que especial y único. Vuela alto mi Cepillín del Alma, vuela en grande, tan grande como tu talento", expresó emocionada.

Más recuperada y siempre agradecida con su público tan fiel, prometió darles una bonita sorpresa en los próximos días en respuesta a tanto amor recibido en esta complicada etapa.