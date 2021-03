Marlene Favela habla sobre el nuevo romance su ex

Foto: Respecto a tener una nueva pareja, Marlene Favela lo descarta de momento/Referencia

En junio de 2020, Marlene Favela reveló que había solicitado el divorcio de George Seely. El mes pasado, el exesposo de la actriz dio a conocer imágenes con la que pareciera ser su actual pareja sentimental.

Ante ello, la intérprete de Mónica y Verónica en la teleserie Por amar sin ley expresó su opinión al respecto. "[George Seely] es un hombre completamente libre, tiene todo el derecho de rehacer su vida. No le veo ningún problema", mencionó Favela a los medios de comunicación.

Respecto a la convivencia de la hija de ambos, Bella, con la novia de su padre, la protagonista de la telenovela La gata salvaje considera tampoco considera que eso sea un problema.

"Si es la pareja de su papá por supuesto que puede convivir con ella, que sea una buena mujer, que quiera a mi hija eso es lo que más le pido yo a la vida; que mi hija esté rodeada de amor, de la pareja de su papá. Si en algún momento yo [tengo novio], no lo sé, porque ahorita digo que no, pero no lo sé", comentó.

Nueva pareja

"Es el papá de mi hija. Yo digo que somos socios en el proyecto más importante de nuestra vida, que es Bella, entonces siempre mi hija va a estar rodeada de amor, de armonía, de todo, porque quiero lo mejor para ella".

Respecto a tener una nueva pareja, Marlene Favela lo descarta de momento. "Me la paso trabajando, cuidando a mi bebé, se me complica muchísimo; además que, en este momento, en este proceso de mi vida si estoy cien por ciento dedicada a mi hija. Quiero que mi hija tenga toda mi atención, entonces ahorita no he pensado en eso y, además, esas cosas llegan, creo que este no es el momento", concluyó.