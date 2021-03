Lady Gaga prometió recompensa por sus perros, pero no ha pagado ¿por qué? / Enfoque Now

Lady Gaga aún no ha pagado la recompensa de $500 mil dólares que prometió a quien le devolviera sus dos bulldogs franceses cuando fueron robados el mes pasado.

Esto debido a que las autoridades le han pedido a la cantante que espere hasta que termine la investigación sobre el robo de sus mascotas.

“Los oficiales le dijeron a Gaga que NO pagara la recompensa que ofreció, a menos que determinen que la localizadora de los perros no esté involucrada en el crimen. Dijeron que los oficiales no creían que la mujer fuera parte del secuestro, pero que están intentando saber si tuvo alguna implicación tras el robo”, explicó una fuente a TMZ.

Según la publicación por el medio estadounidense, el paseador de perros Ryan Fischer, quien fue atacado a tiros, aún necesita aclarar lo que realmente sucedió esa noche, porque los perros ya estaban dentro del auto de los criminales cuando regresaron a atacar a Ryan.

Lady Gaga's Dog Walker to Make Full Recovery, Thanks the Singer https://t.co/tRacIfsJGe — TMZ (@TMZ) February 27, 2021

Afortunadamente, Fischer se está recuperando poco a poco pese a la gravedad de sus heridas y sus perritos fueron devueltos a casa sanos y salvos por una mujer que, en principio, tendría derecho a cobrar la recompensa que Gaga había ofrecido a cualquiera que le ayudara a reunirse con Gustav y Koji.

Tan solo resta esperar para conocer si finalmente esta mujer cobrará la importante suma de dinero y si será de la mano de la propia estrella internacional luego de concluir las averiguaciones correspondientes.