Danilo Carrera asegura que lo amenazaron por dejar a Michelle Renaud

No conforme con que tiene que lidiar con el dolor de la ruptura, ahora Danilo Carrera asegura que después de que junto con Michelle Renaud decidieron terminar su relación amorosa, ahora les llueven críticas y comentarios por dejar atrás su noviazgo.

Aunque parecían una pareja sólida y sumamente feliz -incluso algunos creyeron que el romance terminaría en boda-, ambos actores de la telenovela “Quererlo Todo” decidieron que se darían un tiempo en su relación y acabaron justo a mitad de las grabaciones de la nueva producción de Televisa.

Incluso cuando ambos se han expresado mucho cariño y respeto, las fans parecen no entender este lado tan importante de la privacidad y el manejo del duelo después de haber tomado la decisión. Y es que Danilo Carrera apuntó que es víctima de acoso en redes sociales.

Este acoso llega después de que el actor originario de Ecuador optó por separar su vida profesional, amorosa y personal de la bella Michelle Renaud. No cabe duda de que las fans pueden llegar a ser sumamente intensas e incluso un tanto tóxicas.

Esto se sabe sobre las amenazas que ha recibido el actor Danilo Carrera

Aunque antes de la grabación de la telenovela se veían muy felices, fue a raíz del rodaje y poco después de contraer coronavirus que los dos decidieron dar por terminado su noviazgo; sin embargo, se dio una ola de especulaciones porque supuestamente habrían problemas “irreconciliables” entre a actriz y Danilo Carrera.

“Platicamos y queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, yo quiero hijos y él también, pero no ahorita. Tenemos la misma edad, 32 años, yo estoy adelantada en procesos. Creo que ya estoy en la edad de hacerlo, pero estamos adelantados en procesos, tengo un hijo, quiero otro hijo ya pronto, quiero una familia”, confesó Michelle Renaud en su momento.

No obstante, ahora es el actor de 32 años quien se está llevando la peor parte porque más de una persona lo ha atacado o amenazado con quitarse la vida ahora que no existe una relación amorosa entre estos dos guapos integrantes de las filas de Televisa; y así lo contó a “Suelta la Sopa”.

“Casi casi que, amenazándome, diciéndome ‘si no vuelves me suicido’, o sea, no, y recibo muchísimos”, confesó para el programa internacional de espectáculos.

Sin duda hay fans que no saben en qué delgada línea deben dejar que sus artistas tomen decisiones sobre cómo llevar su vida.