Carolina Sandoval y su hija apoyan a Anitta contra ataques machistas

Carolina Sandoval y su hija alzan apoyan a Anitta contra ataques machistas / El Farandi

Con motivo de las polémicas declaraciones de Arcángel criticando a las mujeres que muestran su trasero en las redes sociales u otras plataformas, la cantante Anitta compartió un directo reprochando ese comportamiento a quienes como su compañero hacen semejantes acusaciones.

La artista publicó un post en su perfil de Instagram ejerciendo su derecho de mostrar un sexy bikinazo y lanzando un mensaje a quienes se atreven a criticarla mientras ellos sacan mujeres en las mismas circunstancias en sus videos musicales.

Solidarias con la causa, Carolina Sandoval y su hija mayor Bárbara Camila hicieron un llamamiento en su programa El trasnocho con Caro para defender la libertad de la mujer de hacer y mostrar lo que consideren oportuno.

Vestidas en sexys bikinazos se pronunciaron contra los ataques machistas que, desafortunadamente, siguen más vigentes que nunca.

"Hoy le quiero dar un aplauso a esta mujer, Anitta, por traer esto a la mesa, cuando uno tiene tanta población que te sigue, uno tiene que lanzar un mensaje", expresó indignada. "Este traje de baño está gritándole al mundo, '¿sabes una cosa? Las mujeres merecemos todo el respeto del mundo hasta desnudas".

Su hija Bárbara también alzó la voz para reclamar que este tipo de actos cesen de una vez. "Creo que es muy injusto y no creo que deberíamos estar viviendo esto en el 2021, eso tiene mucha hipocresía", arrancó su mensaje. "La ropa no es lo que nos define a las mujeres es nuestro carácter, nuestra personalidad, lo que creamos y enseñamos al resto del mundo", explicó esta futura doctora.

Te puede interesar: Raúl Araiza asegura que no se ha contagiado de COVID-19 porque al virus le da asco su cuerpo

Su madre ha tenido que escuchar y leer muchos comentarios ofensivos sobre sus apariciones en bikinis sexy con sus libritas de más. Como víctima de estos ataques, Carolina quiso transmitir este mensaje de apoyo y fuerza a todas las mujeres y, en concreto, a sus hijas para que no permitan jamás este trato vejatorio de nadie.

"Lo que quiero es que mis hijas se den a respetar, pero no por usar traje e baño o dejarlo de usar, sino que se den a respetar y no permitan nunca que un hombre las grite, que un hombre les diga que no merecen respeto porque salen con minifalda", prosiguió.

El programa de la presentadora venezolana acabó con una grandiosa noticia, ¡su hija ha sido aceptada por una prestigiosa universidad para estudiar medicina! La inteligencia no se mide por la ropa que uno lleva sino por el esfuerzo que uno hace. "¡No dejen que le quiten la voz!", concluyó la joven. ¡Felicidades por este gran logro!