¿Escándalo o exageración? Polémica en Canal 13 con actor extranjero (VIDEO)

Actor Danilo Carrera con Francelys, presentadora de Canal 13

Y en otro capítulo de cómo las redes sociales en Nicaragua son una dinamita a la hora de una "controversia", tenemos este miércoles lo que ocurrió en el programa matutino de Viva La Vida Canal 13, en que hubo "ánimos elevados" de unas presentadoras con un extranjero invitado.

Danilo Carrera, actor ecuatoriano, arribó al país este martes para realizar obras sociales y de paso recorrer la tierra de lagos y volcanes, en la que representa su segunda visita a esta nación.

Danilo Carrera: Me gustan las Mujeres Difíciles



Danilo Carrera: Me gustan las Mujeres Difíciles

Las del Canal 13 :

Desde que las fotos del guapetón anduvieron circulando las redes sociales por su estadía en este país centroamericano, muchos internautas se mostraron entusiasmados y dejaron varias reacciones, comentarios y compartidos tanto en Facebook, Twitter como Instagram. "Clase papacito" era una de las frases más recurrentes.

El hombre ha sido una sensación, sin duda, pero nadie creería que habría una reacción tan efusiva como la vista por parte de Francelys, una de las presentadoras en Canal 13, quien se "guindó" del ecuatoriano en un gesto de júbilo y emoción. Se sumó también la influencer Karly Fornos, cuya sensualidad no quedó para nada oculta al compartir set con Carrera.

¿Qué opina la gente?

"Qué barbaridad pensé que tenían ética y hasta Danilo se los dijo 'me gustan las mujeres que se hagan las difíciles', tal vez lo dijo como indirecta porque todas se le tiraban encima al pobre Dani", dijo una de las usuarias de Facebook que dejó su comentario en el video del segmento en la revista matutina.

"NO, las mujeres NO SOMOS pulcras, perfectas, pétalos de rosas, ángeles maravillosos caídos del cielo", es el inicio de otro comentario publicado en referencia a este acto que ha dividido a los nicaragüenses, para quienes expresan que no ven nada escandaloso en las acciones, a otros que despotrican contra dichas acciones tildándolas de "vergonzosas".

Lo cierto es que al buen estilo nicaragüense a raíz de esto ya salieron varios memes que andan rondando a través de distintos grupos de WhatsApp así como en las propias redes sociales.

Nosotros jugamos de "abogados del Diablo" en este caso y lo dejamos a usted que está leyendo este artículo... ¿Le parece que hay que hacer un escándalo por eso que ocurrió?