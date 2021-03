Sofia Vergara gana juicio a su ex por los embriones que congelaron

Sofia Vergara y su ex Nick Loeb. Foto / Gossipvzla

La relación sentimental de Sofía Vergara con Nick Loeb terminó oficialmente en 2014 y, aunque desde entonces ella ha encontrado la estabilidad con su marido Joe Manganiello, la colombiana ha seguido unida a su ex por medio de una larga batalla legal que este inició al poco de su ruptura para hacerse con el control de los embriones femeninos que crearon juntos en su momento.

Su intención pasaba por llevarlos a término con ayuda de una gestación por sustitución para convertirse en padre soltero, pero su último intento para conseguirlo acaba de toparse ahora con la negativa de la justicia de Luisiana. Un tribunal de apelación desestimó el caso que Loeb trasladó a ese estado desde California, con la esperanza de beneficiarse de sus leyes que reconocen a los embriones como personas jurídicas, tras determinar que el empresario no reside realmente allí ni tendría intención de hacerlo en un futuro.

No piensa rendirse

Su representante legal confirmó en un comunicado al portal Page Six que él no piensa tirar la toalla y su próximo paso será, por tanto, apelar ante el tribunal supremo de Luisiana. Sofía, por su parte, abrió otro frente en California hace tres años para conseguir que los juzgados ratifiquen el contrato que su ex y ella firmaron en su momento, según el cual ninguno de los dos podría utilizar los embriones sin el consentimiento del otro.

Nick siempre ha insistido en que, de conseguir su objetivo, no le reclamaría a su ex ninguna ayuda financiera para afrontar la educación de los bebés que nacieran tras implantar los embriones en el vientre de una gestante subrogada.