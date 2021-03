Beyonce dedica homenaje a niña que perdió batalla contra el cáncer

Beyonce rinde tributo a fan que murió de cáncer. Foto / Revolt TV

Beyoncé ha compartido un emotivo tributo a Lyric Chanel, una joven de 13 años que lamentablemente perdió su batalla de dos años contra cáncer cerebral y murió.

Después de su fallecimiento, la cantante honró a Lyric con un sincero video en su sitio web, Beyonce.com, en el que canta a cappella sus éxitos que incluyen ‘Brown Skin Girl’, ‘Halo’ y ‘Love On Top’, acompañadas de fotos de la niña.

La compositora se encontró con los videos de Lyric, pues a menudo subía videos cantando sus canciones favoritas, por lo que Beyoncé se acercó con mensajes y regalos sinceros.

“Me conmovió tanto ver cómo estas letras te inspiraron, no tanto como tú me inspiraste a mí. No puedo esperar para conocerte algún día y estoy tan feliz de que estés en casa a salvo”, decía una nota que le envió con flores.

La familia de la pequeña había documentado su lucha en las redes sociales, mientras celebraban su fuerza, resistencia y optimismo.

En noviembre del 2020, se sometió a una cirugía para extirpar un tumor, que volvió a crecer y se extendió a varias partes de su cerebro y para el pasado miércoles, 3 de marzo, informaron a sus padres que solo le quedaban unos días de vida.

“Acabo de recibir noticias del doctor que Lyric se está muriendo y solo le quedan días de vida. Estas son las palabras más difíciles de escuchar”, escribió la familia en la cuenta de Instagram de Channel donde acumuló 612 mil seguidores.

Lyric también desarrolló un vínculo especial con el rapero de Houston Trae Tha Truth, a quien cariñosamente llamaba tío y mismo que, igualmente, se despidió de ella en sus redes sociales.