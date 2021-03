Arturo Peniche revela si está reconquistando a su esposa / Univision

Tras anunciar su separación a finales del año pasado, Arturo Peniche reiteró que sigue amando a su aún esposa Gaby Ortiz y que están tratando de solucionar sus diferencias.

En una entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol, el actor reflexionó sobre las lecciones que le ha dejado la pandemia en la que ha perdido seres queridos y dijo que estos tiempos le ayudaron a tener otra perspectiva sobre la vida.

"Esta separación espero que sea temporal con Gaby, estamos ajustando cosas, ella está en su casa y yo estoy en la mía", dijo. "Yo sí amo, amo mucho a mi esposa, simplemente ya no pude ajustarme a ciertas necesidades que ella tiene y ella no se supo ajustar a ciertas necesidades que tengo y estamos platicando".

Ante la pregunta de si está reconquistando a su esposa, respondió confiado y con una sonrisa: "No tengo nada que reconquistar porque todo está conquistado. Estoy redescubriendo, estamos redescubriendo cosas y estamos haciendo ajustes", aseguró.

Te puede interesar: YosStop rompe el silencio tras denuncia por pornografía infantil

El actor mexicano, protagonista de telenovelas memorables como Amor en silencio, La indomable y María Mercedes, reveló el pasado octubre que se encontraba separado su esposa, con la que llevaba casado treinta y ocho años, pero descartó divorciarse de ella.

"Voy a estar casado toda la vida. Yo no quiero fracasos en mi vida. A lo mejor ella quisiera divorciarse algún día, pero no creo que se haga. Jamás me voy a divorciar", dijo en aquella ocasión.

Sobre sus proyectos musicales, Peniche ofrecerá este viernes un concierto virtual en vivo junto al cantante Carlos Macías titulado Dos tipos con estilo.