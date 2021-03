Yuri revela que ha estado al borde de la adicción: Esta es la razón

Foto: La cantante mexicana fue una de las personas contagiadas de coronavirus/Referencia

Como muchos, Yuri sufrió los estragos de la pandemia durante los primeros meses de confinamiento a principios del 2020. Tuvo ansiedad, temor, pánico y preocupación por el futuro, lo que no la dejaban descansar.

"[Fue] horrible porque yo soy una mujer superactiva. Me dio de todo, como a todos", confesó a People en Español. "Nadie ha vivido ileso. Todos hemos vivido en algún momento, algo que esta pandemia nos ha provocado".

La cantante mexicana fue una de las millones de personas alrededor del mundo se contagiaron del coronavirus y si bien lo superó, la enfermedad le dejó secuelas emocionales.

"Tuve que ir al médico. Cuando me dio covid, tuve que ver a un doctor para que me diera pastillas para las ansiedades porque sí lo necesitaba, porque era una cosa terrible que no podía controlar", reveló. "Eran ataques de ansiedad demasiado fuertes, sobretodo por las madrugadas. No dormía bien, no comía bien, bajé mucho de peso".

En consecuencia generó una dependencia de los ansiolíticos, hasta que se armó de valor y tomó la decisión de dejarlos. Para lograrlo, utilizó un método por el cual la cantante, en su momento, fue bastante criticada.

"Meterme mucho con Dios me ayudó cualquier cantidad. Como que Dios, mis emociones las ponía en su lugar", dijo. "A través de la oración fui dejando los ansiolíticos… Yo me metí con Dios, [la solución] es meterse con Dios, tener un tiempo de meditación, con la palabra, escuchar, leer, orar. Definitivamente, tú no puedes andar en este mundo sin Dios, porque Dios es más grande que un ansiolítico, más grande que lo que pueda haber, más grande que tu problema".

Un testimonio que traslada a sus seguidores cada semana a través de pláticas por Zoom.

"La gente está ávida de eso ahora. Desgraciadamente tenemos que estar casi casi al borde de la muerte para recibir las cosas de Dios", comentó. "He recibido cualquier cantidad de mensajes de amigos míos famosos y no famosos, que me dicen: 'Yuri, ¿cómo busco a Dios, cómo llego a él? Quiero escuchar tus pláticas'… Antes que me decían que me callara [que no hablara de Dios], ahora quieren que no me calle y es fantástico".

Su música

Pero este regreso público a predicar la fe no significa que la rubia mexicana vaya a dejar la música secular, sino todo lo contrario. Yuri está más que lista para retomar su agenda de trabajo y volver a hacer historia en los escenarios, con su nuevo tema titulado "¿Dónde quedo yo?".

"Yo le canto al desamor, pero no le tiro [condeno] a los hombres, no me gusta", contó sobre su música. "El hombre tiene un lugar especial para mí. No arriba de mí, ni abajo de mí, sino en el mismo escalón. ¿Adónde quedo yo? Es una balada que habla de una realidad: los hombres están partiendo, los divorcios se están dando muchísimo por la pandemia. Se están rompiendo muchas relaciones. Como que viene anillo al dedo esta canción, pero yo no la hice con ese propósito".

Si bien la cantante tiene llenito el corazón desde hace más de dos décadas, aseguró que a través de su música se ha convertido en la portavoz de las mujeres que sufren por amor y está más que dispuesta a predicar con su ejemplo.

"No soy la salvadora, no vengo a salvar el mundo. El único salvador se llama Jesucristo de Nazaret, pero sí definitivamente como artista, uno influencia mucho en la gente", puntualizó.