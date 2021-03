Luis Miguel ilusionado al creer que Andrés García era su padre / Infobae

En el mundo del espectáculo siempre hay secretos ocultos y misterios que pocas veces se pueden resolver dado el hermetismo de las celebridades; pero ahora Andrés García revela un de las dudas más complicadas y delicadas en la vida de Luis Miguel.

Se tiene conocimiento de que entre el actor y el joven cantante hubo una relación muy estrecha debido a la amistad que mantuvo con Luis Rey, padre del “Sol”. Precisamente este estrecho vínculo hizo pensar al intérprete de “Por debajo de la mesa” que el empresario podría ser su padre.

La relación era tan cercana que incluso Luis Miguel le decía “papá” a Andrés García; esto debido a que por mucho tiempo el actor ayudó de manera desinteresada a la familia Basteri; como lo hizo con otras dinastías del mundo del espectáculo.

En septiembre de 1980, la familia de Luis Miguel regresó a México, esta vez para quedarse a vivir. Eran tiempos difíciles, así que el actor Andrés García les prestó una casa en la colonia San Jerónimo, en CDMX. Envía saludos y comenta usando: #Nosotros #LaHoraDeLuisMiguel 😉⬇ pic.twitter.com/TTq017IXnd — Carlos Piña Locutor de Amor 93.1 (@CarlosEnAmor931) February 11, 2021

“Era un muchacho joven, tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía papá. Y me dice un día muy serio, oye papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Me quedé ahora sí que… anonadado, le dije ‘mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad”, reveló Andrés García en entrevista para “HOY”.

Te puede interesar: ¿Saltaron chispas? Danilo Carrera y Michelle Renaud se reencuentran

García incluso contó que de cariño le llamaba “nene” y a pesar de que lo amaba profundamente e incluso lo llegó a querer como a un hijo, tuvo que decirle la verdad y compartirle que por más que lo hubiera deseado, él no era su padre, pues “lo conoció en brazos”.

“Cuando te conocí eras como un niño casi de brazos, chiquito, pues ya habías nacido, pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad”, le explicó el actor al intérprete que se lanzó al estrellato desde muy corta edad.

El actor que se ha hecho muy cercano a Roberto Palazuelos destacó que aunque ha tenido diverso problemas con Luis Miguel, lo sigue apreciando mucho y lo ama como si se tratara de su propio hijo.