¿Quiere soltar la sopa? Kim Kardashian busca a Oprah para hablar de su divorcio / Yahoo Vida y Estilo

La estrella televisiva Kim Kardashian no se limitará, según contaban fuentes de su entorno, a documentar su proceso de separación y divorcio del rapero Kanye West en la última temporada de su reality ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Ahora estaría negociando con el equipo de la todopoderosa Oprah Winfrey la celebración de una entrevista de profundidad con la que ahondar públicamente en los entresijos del mediático fin de su matrimonio.

Como ha revelado el diario The Sun, la también empresaria está convencida de que ese formato de aparición pública es el más adecuado para tratar abiertamente un asunto tan serio como el de su regreso a la soltería, marcado por los siete años de matrimonio que lo preceden y, sobre todo, por los cuatro hijos que la expareja tiene en común.

Por eso, Kim estaría dispuesta a esperar lo que hiciera falta a fin de garantizar que sea Oprah quien le entreviste en estas circunstancias.

Otra de las razones por las que Kim Kardashian no tiene prisa alguna a la hora de materializar su proyecto va ligada a lo reciente de la entrevista que los duques de Sussex han concedido a la reina de la televisión estadounidense.

En ese sentido, la hija más famosa de Kris Jenner quiere evitar a toda costa que su posible conversación con la presentadora se vea de algún modo eclipsado por el llamado ‘efecto Meghan’, habida cuenta de que es muy probable que la entrevista de la antigua actriz y su marido, el príncipe Enrique, genere titulares de toda clase y condición durante varias semanas.