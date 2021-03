Kuno Becker revela la razón por la cual no quiere tener hijos / Yahoo Vida y Estilo

Kuno Becker saltó a la fama con su papel León Baldomero en la telenovela “Primer amor... a mil por hora”, lo que le llevó a protagonizar la película “Goal!” y realizar otros papeles en pantalla, pero luego decidió enfocarse a su trabajo como guionista y director. En 2019, sin embargo, decidió anunciar su regreso tras una década fuera de los sets de grabación.

El actor mexicano es parte de la telenovela “Fuego ardiente”, papel que marca su regreso a Televisa y en el que interpreta a Joaquín, un hombre rebelde, machista, ambicioso, con sed de poder y sangre fría. Un seductor nato que siempre consigue lo que quiere. Su ley es el dinero, el poder y el reconocimiento.

Sin embargo, la noticia de su regresó pasó -por un momento- a segundo plano luego que revelara un aspecto de su vida que pocos conocían. Fue durante una entrevista con Jorge “El Burro” Van Rankin en el programa “Hoy”, donde Kuno Becker reveló que aún tiene muchas dudas para convertirse en padre. ¿Qué dijo?

Por qué no quiere

El actor de 43 años de edad aseguró que el temor de ser padre se debe a que la relación con su propio papá lo marcó para siempre. Y es que Becker aseguró que pasó una infancia tan terrible que teme repetir los mismos patrones que tuvo su progenitor, a quien acusa de dejarlo en el abandono.

“Es tan raro una persona que no quiera a sus hijos, que ¿qué tal si yo soy igual? Yo no sería irresponsable, eso lo sé, pero sí sería como ‘chin… no quiero a este cabrón’, entonces esa es una razón que digo: ‘¿si me pasa?’”, reconoció el actor.

Kuno Becker comparó su infancia con la de Remi, personaje de un anime de la década de 1970: “Sobre todo por la infancia que tuve como de Remi, se me hace que no todo el mundo debería tener hijos. No todo mundo está hecho para tener hijos y de pronto también ¿qué pasa si ese gen de que les valen madres los hijos se hereda?”.

Si bien actualmente el actor mantiene una relación amorosa, no ha encontrado las razones para tener un hijo. “No he encontrado la razón realmente importante para tener un hijo y la única que se acerca a eso es conocer el amor incondicional, que es un poco egoísta, y la segunda que es tratar de encontrar algo que sea mucho más importante que todo”, reveló.

Cabe mencionar que Kuno no mantiene tampoco una buena relación con parte de su familia. De hecho, hace unos años se conoció que era familiar de María Félix, y el deseo de realizar una serie sobre la actriz ha ocasionado algunos roces con las personas más cercanas a su tía abuela.