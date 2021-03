¡Fuertes declaraciones! Laura Zapata asegura que su abuela fue golpeada en asilo / Radio Fórmula

Quien se ha dedicado a buscar justicia para su abuela, la señora de 103 años, Eva Mange es Laura Zapata, quien denunció ante los medios que todo parece indicar que en el asilo “Le Grand Senior” agredieron física y psicológicamente a la anciana durante su estadía.

La situación de esta familia parece mejorar, principalmente porque la mujer de más de 100 años reportó una mejoría importante en su salud. Las escaras de decúbito parecen estar sanando; sin embargo, la actriz busca que el caso de su abuela sea atendido por las instituciones legales pertinentes.

En entrevista para la publicación, TVyNovelas, Laura Zapata reveló que su abuela se despierta por las noches gritando frases como “llévame a la casa” o “no, y no me pegues”. Esto hizo que la hermana de Thalía considerara prudente denunciar que la anciana mujer fue víctima de golpes en el asilo.

“Cuando llegó y dijo: “¡Ay, mi cuarto!”, me tocó el corazón. Honestamente fueron noches en vela. Mi abuela gritaba: “¡No, no me pegues! ¡No por favor!”. Y gritando decía: “¡No, llévame! ¡No! ¡No me dejes, ¡llévame contigo! ¡Sácame de aquí! ¡Ya vámonos a la casa!”. Terrible. De verdad ha sido una experiencia aterradora”, compartió la villana de las telenovelas a la publicación.

Esto se sabe sobre la salud de la señora

Ahora la actriz está más feliz que nunca compartiendo tiempo de calidad al lado de su abuela; en redes sociales se puede ver que las escaras de la señora Eva Mange siguen sanando, su nieta le hizo un manicure e incluso han tenido tiempo de fotografiarse en el hogar de la actriz de Televisa.

“Lo más impresionante es que es un delito de lesiones a una mujer de 103 años, ¿quién puede defender eso? Solamente los desalmados, la basura. De verdad, te hablo del terror, del horror, te hablo de la farsa, de la mentira, del engaño, te hablo del ocultamiento, te hablo de lo mal que cuidan a los viejitos ahí”, compartió Laura Zapata al medio.

Por otra parte, también reveló que en este momento de su vida, la unión con Thalía ha sido muy importante dado que al lado de ella logró comenzar a trabajar en cuanto a las denuncias en contra del asilo; además de que la cantante siempre se mantuvo al tanto de la salud de la anciana mujer.

“Mi abuela estaba aterrada. Se ve que estaba amenazada, golpeada, jaloneada… Hasta dormida se veía ese trauma, es evidente. Su ropa está maltratada, suelta, como con jalones muy fuertes, rota, jalada”, apuntó la mujer sobre el abuso físico del que fue víctima la anciana mujer de 103 años de edad.