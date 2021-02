Hoy se cumplen 40 años que Queen movilizó Argentina

La banda liderada por Freddie Mercury tocó su primer show el 28 de febrero de 1981. Foto: Twitter

El 28 de febrero de 1981, el cuarteto británico daba el primero de sus shows en la cancha de Vélez. En aquella oportunidad tocaron tres veces en el José Amalfitani, una en Mar del Plata y otra en Rosario.

Estaban afilados. Afiladísimos. Venían tocando el disco The Game casi todos los días desde finales de junio de 1980. Pero no era lo mismo. La mayoría de los shows en Estados Unidos, Europa y Japón que venían realizando eran en las clásicas “arenas”. Hasta el día de hoy, en esos establecimientos se realizan los espectáculos musicales y afines. El modelo de negocio es distinto. Giras extensas y muchos shows en lugares grandes, pero no masivos. Para que se ubique el lector argentino estamos hablando de sitios semejantes a nuestro Luna Park.

Cuando le fueron con la propuesta a la banda, Brian May pensó que era una locura que Queen pueda llenar un estadio de fútbol en la otra punta del mundo. Terminaron llenando varios, no solamente en Argentina sino en Brasil un par de semanas después.

El ambiente que se vivió en los shows de San Pablo en el Morumbí fue similar al de aquí. Algo que Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon no habían visto nunca. Pero, aunque el público paulista fue más intenso que el europeo y el norteamericano, el cantante de la banda reconoció a sus íntimos luego del segmento del tour: “Nada se compara a lo de Argentina”.

Un gran negocio que empezó con una pequeña inversión

Según contó Billy Bond, el inicio de todo fue una charla en Estados Unidos, cuando fue a mezclar el primer disco de Serú Girán con Charly García. Allí cenaron con el productor Ángel “Beco” Rota y empezaron a tirar nombres al voleo, para ver qué músicos del primer mundo podrían bajar a Sudamérica. Charly tiró dos ideas: Stevie Wonder y Queen. La jornada terminó hablando de cualquier cosa y todo quedó hasta el momento en la nada. Pero la idea quedó dando vueltas en la cabeza de Rota, que lo llamó a Bond a Brasil un tiempo después, para ver si se podía avanzar con lo de Mercury y compañía. Le dijo que podría llegar a Jim Beach, representante de la banda, y que con 90 mil dólares se podría tener un primer acuerdo firmado para hacer Argentina y Brasil.

Bond no contaba con el dinero, pero consiguió un grupo de jóvenes inversores que tenían unos boliches de moda y asumieron el riesgo. Con la valija literalmente en la mano, Rota se fue a ver a Beach, que más que interesado en la ganancia de los shows, tenía una visión estratégica más ambiciosa: nuevos mercados a futuro. El precontrato se firmó por solamente 50 mil dólares.

“El mejor Queen”

La presencia de música rock en los medios tuvo un primer atisbo en aquellas jornadas de 1981.

Desde que aterrizó el avión en Ezeiza el 27 de febrero de 1981, la banda supo que iba a vivir algo especial. En el aeropuerto se dejaron de anunciar los arribos y salidas para pasar los grandes éxitos de la banda. “No pudimos creer lo que escuchaban nuestros oídos”, le contó Mercury a una corresponsal británica en el país.

Muchos argentinos que tuvieron el placer de verlos en vivo aseguraron durante todos estos años que vieron al mejor Queen, a la banda en su momento ideal y a punto caramelo. Si bien esto puede sonar a la fanfarronería local usual, lo cierto es que la más inapelable fuente, una inglesa, comparte la tesis. Peter Hince, que trabajó como asistente en el escenario con el grupo en casi toda su carrera, (veía a Queen todas las noches en vivo en su privilegiado rol laboral) está de acuerdo. La mejor versión fue la que se vio en Argentina.