Foto: Cepillín fue llevado de emergencia al hospital de Naucalpan/ Infobae

Durante las últimas horas del pasado sábado, se dio a conocer que Ricardo González Gutiérrez, quien es conocido por dar vida al personaje de Cepillín, tuvo que ser trasladado al área de urgencia del Corporativo Hospital Satélite, ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Con careta, cubrebocas y preocupación, su hijo Ricardo González, informó a través de sus historias de Instagram sobre el estado de salud en el que actualmente se encuentra su papá, sin embargo, no explicó el motivo por el cual se había enfermado la celebridad.

“Llegamos aquí al Corporativo Hospital Satélite, estamos en urgencias, acabamos de traer a mi papá aquí al hospital, pedimos a Dios que no sea algo tan grave “, externó en su cuenta @cepillinTV.

Cabe recordar que apenas en julio de 2020, el comediante infantil mencionó en una entrevista con Yordi Rosado que estaba listo para retirarse del entorno de los espectáculos y añadió su deseo de ser recordado, por lo que en sus planes estaba el hacer una última gira.

Yordi le recordó que tenía un programa de televisión muy famoso y de la noche a la mañana salió del aire, al preguntarle qué pasó, Cepillín le dijo: “Lo más difícil es tener una respuesta para decirle a la gente por qué no estás en la tele, nunca he tenido una respuesta porque ni yo sabía”.

Y acerca de cómo le gustaría ser recordado comentó: “como la gente quiera, pero me van a recordar como una persona leal, derecha trabajadora”.

Asimismo, durante esta entrevista en el programa La última y nos vamos, Cepillín mencionó que quería retirarse antes de que la vejez le llegara por completo y su cuerpo o memoria ya no funcionara como antes.

“No quiero que me pase que mis piernas me desobedezcan, que el Alzheimer ... no quiero que me pase eso”.