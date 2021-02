Según su abogado, Eleazar podría salir del reclusorio en los próximos 15 días

Foto: Eleazar podría salir del reclusorio en los próximos 15 días/ Infobae

El pasado viernes, el abogado de Eleazar “N” informó que el actor -acusado de violencia doméstica y que permanece en el Reclusorio Norte hasta la fecha- podría salir de prisión aproximadamente en 15 días hábiles en caso de que la afectada, Stephanie Valenzuela, acepte un acuerdo reparatorio.

“Presentamos un peritaje por la cuantificación de daños el cual se le presentó a la señorita Stephanie , ella se comprometió a la siguiente semana a presentar el suyo y sobre eso poder llegar a un acuerdo reparatorio ”, mencionó el defensor de la parte demandada, Irving Torres, para Ventaneando.

Asimismo, el litigante explicado que se espera que para el día lunes o martes, Stephanie diga si está de acuerdo con arreglo sugerido. También, se destacó que los dos involucrados en el proceso estaban teniendo una mejor relación y que incluso parecía que tenían la intención de platicar durante esta jornada que se encontró, no obstante, las circunstancias impidieron el encuentro.

"Los dos bastante tranquilos, al menos así noté a Stephanie, al menos así noté a Eleazar, b astante tranquilos y querían ya como platicar" dijo.

Para que Eleazar pueda salir de prisión, Stephanie deberá poner una cifra monetaria para la compensación y la parte acusada aceptarla o rechazarla . En caso de que se llegue a un acuerdo mutuo, el día en que el actor pague la cantidad acordada, podría salir de las instalaciones del Reclusorio Norte.

Sin embargo, Stephanie Valenzuela también fue entrevistada por el corresponsal de Ventaneando y aclaró que ella no había cruzado ninguna palabra con el acusado, pues cumplía con el deber de acudir a las audiencias cuando le era solicitado.

“Es un proceso largo y por eso muchas mujeres desisten, pero yo les recuerdo que no voy a desistir, que sigo firme a mi posición”, aseguró.

Respecto a otorgar el perdón, la afectada mencionó que ese tema ya estaba tratado, pues en ocasiones había señalado que se lo había dado de corazón, pero que hablando en términos legales , eran otras circunstancias.

“Esa etapa ya pasó, el perdón no se lo voy a dar , se lo perdoné de corazón, ya lo dije, pero vamos a dejar que esto siga por la ley”, externó.

Respecto a lo que mencionó el abogado de Eleazar sobre el intentar buscar un acuerdo compensatorio, Stephanie Valenzuela puntualizó que hablar de esos temas no era algo que le correspondiera y que podría hablar con los defensores de ambas partes sobre esta situación.

Eleazar “N” fue detenido en la colonia Nápoles , en la Ciudad de México , a inicios de noviembre y después de haber presuntamente golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano, Stephanie Valenzuela. El suceso se habría originado horas después de que hayan comprometido frente algunos de sus seres queridos.

Con este contexto y, tras meses sin salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México , donde se encuentra confinado el actor de 34 años, el abogado inicial de su caso se retiró a finales de enero, pues declaró que el caso ya se salía de su injerencia y, de hecho, hasta cambió de residencia.