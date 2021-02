Nicky Jam desea tener una estrella en el Paseo de la Fama / EL UNIVERSAL

Nicky Jam ha recibido premios de la música como el Billboard y el Latin Grammy, pero nada lo haría más feliz como una estrella en el Paseo de la Fama.

Sus aspiraciones en la actuación las tiene claras hace mucho tiempo por eso celebra cada paso que da en esta faceta, la que está convencido a brindarle mayor dedicación.

“Siempre he tenido una obsesión por Hollywood”, declaró el cantante en entrevista para la agencia de noticias internacional EFE.

Misma donde siguió expresando lo que le estimula la industria cinematográfica:

“Mi obsesión es tanto por el cine como el rollo de ser director y hasta las calles de Hollywood. Las calles de Los Angeles, la historia que tiene Los Angeles (…). Estoy fascinado con el cine, loco con todo esto. Actuar es algo que quiero hacer por el resto de mi vida”, manifestó al medio.

Y es que tras su participación en las cintas ‘xXx: Return of Xander Cage’ y ‘Bad boys for life’, continuó abriéndose camino en el cine hollywoodense y presentó ‘Tom and Jerry’ donde prestó su voz.

El reguetonero lo había anunciado en redes sociales que sería una de las voces en la nueva película animada donde también participó su colega y compatriota Ozuna.

“Estoy emocionado en anunciar que seré una de las voces que presentará la película de Tom y Jerry a la gran pantalla”, escribió en un post de su cuenta de Instagram.

Este film se estrenó este 26 de febrero, ya puedes verlo en la cadena de cines de tu preferencia y a través del servicio de transmisión HBO Max.