Por error, Alejandro Fernández revela el nombre de su nieta / Meganoticias

Alejandro Fernández se prepara para ser abuelo por primera vez. El cantante mexicano, de 49 años de edad, está viviendo una nueva etapa en su vida luego de que su hija, Camila Fernández, anunciara que está esperando su primer hijo.

Y a unas semanas de que la pequeña llegue al mundo, Alejandro reconoció que ya cuenta los días para tenerla entre sus brazos: “¡Qué emoción! La verdad estoy muy emocionado y esperándola ya”, confesó en entrevista con el periodista mexicano Joaquín López-Dóriga.

Ya adentrados en el tema, siguió compartiendo más detalles mencionando que la vería por primera ocasión a través de un ultrasonido y fue ahí cuando, inesperadamente, tal vez por la felicidad que lo inunda hablar acerca de su nieta, reveló su nombre.

“Justo hoy me voy a ir a ver a Cayetana y voy a ir a verla por primera vez en el eco”, dijo para la conversación en la que también estaba Christian Nodal, pues el fin era promocionar la nueva colaboración entre los cantantes llamada ‘Duele’.

Te puede interesar: Papá de Lady Gaga pide ayuda para atrapar a los secuestradores de sus perros

Cabe mencionar, que en días pasados Fernández no pudo contener la emoción y se le quebró la voz al hablar sobre la llegada de su nieta cuando daba, a la cadena Univision, una entrevista.

“Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba”, expresó al medio.